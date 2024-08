Erzurum Kültür Yolu Festivali çerçevesinde, Erzurum Valiliğinin himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Erzurum Engelsiz Yaşam ve Gündüzlü Bakım Ünitesinden hizmet alan özel gereksinimli bireyler MNG Alışveriş Merkezinde anlamlı bir müzik dinletisi sundular.Engellilerin sahne performansı izleyicilerden tam not aldı.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlikle farkındalığı artırmayı amaçladıklarını ifade etti.Etkinlikle özel bireylerin sosyalleşme imkanı bulduğunu belirten Aykut, “Bu özel etkinlik, toplumumuzda farkındalığı artırmak ve engelli bireylerimizin yeteneklerini sergilemelerine olanak tanımak amacıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, özel gereksinimli bireylerimizin sergilediği performanslardan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duydular. MNG AVM’nin ziyaretçileri de bu özel müzik dinletisine tanıklık ederek, unutulmaz anlar yaşadılar. Erzurum Engelsiz Yaşam ve Gündüzlü Bakım Ünitesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve yeteneklerini geliştirmeleri için sunduğu hizmetlerle öne çıkmaktadır. Bu tür etkinlikler, bireylerin kendilerini ifade etmelerine, sosyal becerilerini geliştirmelerine ve topluma daha etkin bir şekilde katılmalarına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, kurumda aldıkları eğitimlerle özel bireyler sosyal hayatta iş imkanları bulma fırsatı da yakalamaktadır” dedi.Erzurum Kültür Yolu Festivalinin önemine değinen Aykut, “Festival kapsamında özel gereksinimli bireyler de çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle katkıda bulunarak, toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedirler. Erzurum Kültür Yolu Festivali, Erzurum’un tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlayan çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle dikkat çekmektedir. Festival kapsamında, özel gereksinimli bireyler de sanatsal ve kültürel etkinliklerle katkıda bulunarak toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedirler.Bu anlamlı etkinliklerin gerçekleştirilmesinde büyük katkıları bulunan Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi ve değerli eşi Azime Çiftçi Hanımefendi’ye teşekkürlerimizi sunarız. Sayın valimizin destekleri ve eşi Azime Çiftçi’nin özverili katkıları sayesinde, bu tür etkinlikler daha da anlamlı ve etkili hale gelmektedir” diye konuştu.