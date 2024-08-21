Atatürk Üniversitesinin yeni rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Başkent Ankara’da gerçekleşen törende, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Prof. Dr. Hacımüftüoğlu’na başarı dileklerini iletti ve ülke yükseköğretimi için oldukça değerli bir konumda olan Atatürk Üniversitesine desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.Rektör Hacımüftüoğlu: “Bu değerli kurumun bir parçası olmaktan büyük onur duyuyorum”Mazbata töreninde konuşan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin köklü geçmişine ve güçlü akademik altyapısına vurgu yaparak: "Bu değerli kurumun bir parçası olmaktan büyük onur duyuyorum. Bilimin, eğitimin ve topluma hizmet etmenin öncelikli olduğu bu süreçte, üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda daha da yükselmesi için var gücümüzle çalışacağız. Yeni dönemde yenilikçi projelerle öğrenci, akademik ve idari kadrolarımızla birlikte önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.Yeni görevinde, bilimsel araştırmaların artırılmasına, eğitim kalitesinin yükseltilmesine ve öğrenci odaklı çalışmalara öncelik vereceğini belirten Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, "Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin gelişimi için gereken her türlü desteği sağlayacak, Atatürk Üniversitesini her alanda daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.YÖK Başkanı Özvar: “Rektör Hacımüftüoğlu’nun yeni hedeflere emin adımlarla yürüyeceğine inancım tamdır”YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Hacımüftüoğlu’nun Atatürk Üniversitesi için önemli bir görevi üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun üniversite yönetiminde gerçekleştireceği yenilikler ve projelerle, üniversitemizin eğitim kalitesini ve uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Erzurum, ülkemiz için ne ifade ediyor ise Atatürk Üniversitesi de bizim için o anlamı taşıyor. Ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından olan Atatürk Üniversitesinin, Rektörümüz ve nitelikli akademik kadrosu ile yeni hedeflere emin adımlarla yürüyeceğine inancım tamdır. Araştırma Üniversitesi olarak önemli bir sorumluluğu üstlenen üniversitemiz, bu yeni süreçte hız vereceği çalışmalar ile istenilen hedeflere ulaşacaktır. Bu düşüncelerle, Rektörlük görevine başlayan değerli hocamız Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz" dedi.Stratejik planlar üzerinde çalışmalara başlayacakMazbatasını aldıktan sonra Atatürk Üniversitesine dönerek görevine başlayacak olan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin yönetim kadrosu ve akademik personeliyle ilk toplantılarını gerçekleştirerek, kısa vadeli hedefler ve stratejik planlar üzerinde duracak. Atatürk Üniversitesinin daha ileriye taşınması için gerekli tüm adımları kararlılıkla atacaklarını vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, öğrenciler ve akademisyenlerle güçlü bir iletişim ve iş birliği içinde olacağını belirtti.