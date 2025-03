İkizce’de deprem konutlarını inceleyen ve kamulaştırma kararı verilen bölge halkı ile bir araya gelen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, vatandaşın mağdur edilmeyeceğinin altını çizdi. Milletvekili Ölmeztoprak İkizce’de artan nüfus ve trafik yoğunluğuna çözüm bulmak için planlanan 422,5 metrelik yeni viyadük projesinin de onaylandığını açıkladı.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremleri sonrası yeni bir yaşam alanına dönüşen, Yeşilyurt ilçesi İkizce bölgesinde yapılan deprem konutlarını inceledi.Toplam 27 bin 636 konut yapımının planladığı İkizce’de 9 bin 155 konutun yapımının tamamlandığını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, bölgedeki faaliyetlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "6 Şubat asrın felaketi sonrası İkizce, yeni yerleşim alanı olarak belirlenmiş ve Yeşilyurt bölgemizde depremzede hemşehrilerimiz için büyük bir dönüşüm süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, bölgemizde inşa edilen TOKİ deprem konutlarını ve sosyal donatı alanlarını yerinde inceledik. İkizce’mizde toplam 35 etap halinde yürütülen projede; 27 bin 636 konut, 627 dükkan ve 5 cami ihale edildi. Bugüne kadar 9 bin 155 konutun yapımı tamamlandı kuraya teslim edildi. Bölgemizdeki imar ve inşa çalışmaları sadece konutlarla sınırlı kalmıyor. Sosyal donatı alanları, hastane, aile sağlığı merkezi, parklar burada yaşanabilir bir şehir inşa ediliyor. Malatya 6 Şubat depremlerinde yapı stoğu en çok zarar gören illerden biriydi. Malatya’mızda yürütülen imar çalışmaları, konutların yapımı gerek İkizce gerekse çalışma yürütülen diğer bölgelerde şehrin dokusunun, ruhunun, sosyolojisinin korunması büyük önem taşımaktadır. Sayın Bakanınız Murat Kurum’un "2026 yılına girdiğimizde deprem mağduriyeti yaşamış hiçbir vatandaşımız kalmayacak" sözü doğrultusunda, bizlerde bu hedefe ulaşılabilmesi kapsamında şehrimizde yapılan her çalışmayı titizlikle takip etmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla İkizce’de devam edecek imar ve inşa faaliyetleri buradaki yeni yapılanmanın 4-5 yıl veya 10 yıl sonra nasıl gelişeceği konusunda da bir işaret fişeğidir" dedi.İkizce bölgesindeki kamulaştırma kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, isteyen vatandaşların dükkan ve konut gibi taleplerin karşılanması için diyaloglara devam edildiğini, kamulaştırma bedellerinin de bağımsız bir SPK kuruluşu tarafından belirlenecek olmasının sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.Milletvekili Ölmeztoprak, "İkizce’mizde altyapısı güçlü, sosyal donatılarıyla tamamlanmış yeni bir yerleşim alanı kuruyoruz. Bunu yaparken hemşehrilerimizin taleplerini esas alıyor, hiçbir mağduriyetin yaşanmaması için her adımı titizlikle planlıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, "Vatandaşımız ne istiyorsa yapılacak, ne istemiyorsa yapılmayacak" diyor. İkizce’nin bir bölümünde meskun mahal olarak kullanılan alanlar bulunuyor. Evleri, ahırları ve dükkânları ile burada yaşayan hemşehrilerimizin haklarının korunması, taleplerinin karşılanması temel önceliklerimiz arasındadır. Bakanımız ve Bakan Yardımcımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, bu bölgedeki konut ve ticaret alanlarıyla ilgili tüm taleplerin değerlendirilmesi, kamulaştırma sürecinde ve dükkan ve konut gibi taleplerin karşılanması için yine mağduriyet yaşanmaması için diyaloglar devam ediyor, kararlar alınıyor. Bakanlığımız teknokratlarıyla yaptığımız görüşmelerde de bu sürecin detaylarını ele alarak hemşehrilerimizin mağdur edilmemesi için gerekli adımların atılmasına gayret ettik. Kamulaştırma bedellerinin bağımsız bir SPK kuruluşu tarafından belirlenmesi, sürecin hakkaniyetli ve şeffaf şekilde yürütülmesi açısından büyük önem taşıyor.Vatandaşların yol, elektrik ve taşınma sürecinde mağduriyet yaşamaması için kapsamlı bir çalışma yapılacağını belirten Ölmeztoprak, "İkizce’de devasa bir şantiye alanı ve devasa bir çalışma var. Mevcut meskûn mahalde yaşayan hemşehrilerimiz bir şantiye alanının içinde çalışmalar devam ederken elektrik, su ve yol gibi temel ihtiyaçlarının aksamaması adına yapılan toplantılarda alınan kararları takip edecek, inşallah sürecin olumlu ilerlemesi için gayret göstereceğiz. Taşınma sürecinde de herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için kapsamlı bir yol haritası oluşturuyoruz ve bu süreçte tüm aşamalar adım adım takip edilerek uygulanması sağlanacak" şeklinde konuştu.İkizce’de artan nüfus ve bölgenin trafik yoğunluğuna çözüm bulmak için planlanan 422,5 metrelik yeni viyadük projesinin onaylandığını açıklayan Milletvekili Ölmeztoprak, "İkizcemiz’de yeni bir şehir inşa edilirken, ulaşım altyapısının da güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Beylerderesi üzerindeki Köprü Projesi, bu ihtiyaca cevap vermek için hayata geçirildi. Projemiz kapsamında; 422,5 metre uzunluğunda yeni bir köprü inşa edilecek. İkizce TOKİ Konutları ile Beylerderesi Viyadüğü arasındaki 3,7 km’lik bağlantı yolu tamamlanacak. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından güzergâh planları onaylandı. Yeni köprü, İkizce Mahallemize doğrudan geçiş sağlayacak. Artan trafik yoğunluğu dikkate alınarak kalıcı bir ulaşım çözümü sunulacak. Bu sürecin her aşamasını takip ediyor, Malatya’mız için en iyi çözümü hayata geçirmek adına çalışıyoruz. İyi niyet ve samimiyet ile şehrimizin gelişmesi için gayret ediyoruz" diye konuştu.