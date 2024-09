AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Önleyici ve tedavi edici tıbbın her yönünü Malatya’mızda en iyi şekilde hayata geçirmekteyiz. Özellikle kırsal bölgelerimizde, Pütürge’de inşallah 50 yataklı C grubu hastanemiz kurulacak. Yine Akçadağ’da da mevcut hastanemizi C grubuna yükseltmek için çalışıyoruz. Sağlık alanında attığımız her adım, daha sağlıklı ve güçlü bir Malatya için atılmış bir adımdır” dedi.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İlhan Doğan, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erduran ile birlikte İl Sağlık Müdürü Erhan Berk ‘i ziyaret ederek, kentte devam eden sağlık yatırımları ile ilgili bilgiler aldı.İl Sağlık Müdürlüğü ziyareti sonrası, Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahalesi’ndeki 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi şantiye alanı İncelemelerde bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, daha sonra geçtiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek acil şifalar temennisinde bulundu.“Malatya bölgenin merkez üssü konumda olacak”Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, 6 Şubat asrın felaketi sonrası Malatya’daki sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunun müşahede edildiğini belirterek,” Malatya’mız inşallah sağlık hizmetlerinde bölgenin merkez üssü konumda olacak. Dünya çapında başarıya ulaşan nakillerden, yatak ve yoğun bakım kapasitesine kadar geniş bir hizmet ağı ile vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Dünya Bankası kredileri ve çeşitli programlarla önleyici ve tedavi edici tıbbın her yönünü şehrimizde en iyi şekilde hayata geçirmekteyiz. Özellikle kırsal bölgelerimizde, Pütürge’de inşallah 50 yataklı C grubu hastanemiz kurulacak. Yine Akçadağ’da da mevcut hastanemizi C grubuna yükseltmek için çalışıyoruz. Ayrıca kanser tedavisi konusunda, hemşerilerimizin başka yerlere gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Artık, Malatya’daki hastanemizde tam teşekküllü bir hizmet sunacağız. Tüp bebek tedavisi de devletimizin şefkatli kanatları altında, hastanemizde hizmet vermeye başlayacak. İnşallah şifahanelerimiz, Malatya’mızda daha nice hayatlara şifa dağıtacak” dedi.“Sağlık alanında attığımız her adım, daha sağlıklı ve güçlü bir Malatya için atılmış bir adımdır”Kent genelinde sağlık yatırımlarına devam edildiğine vurgu yapan Milletvekili Ölmeztoprak, ”Sağlık Bakanlığımız ile Yeşilyurt Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Aşağıbağlar -Fahri Kayhan bölgesinde inşa edilen 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezlerimizin geçici kabulü yapılmış olup, inşallah kısa süre içerisinde halkımıza sağlık hizmeti sunmaya başlayacaklar. Hemşerilerimize Aile Sağlığı Merkezlerimizin kısa süre içerisinde açılışının yapılacağı müjdesini de vermek isteriz. Özellikle Fahri Kayahan 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi’mizin açılışı, önümüzdeki hafta Çarşamba günü, Aşağıbağlar ve Fahri Kayahan Aile Sağlığı Merkezlerimiz de açılışı inşallah ay sonunda yapılacak. Hemşerilerimizin daha kaliteli sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için gerekli adımları atmış durumdayız. Sağlık alanında attığımız her adım, daha sağlıklı ve güçlü bir Malatya için atılmış bir adımdır. Allah’ın izniyle bu hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.