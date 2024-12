AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, TBMM’de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada deprem bölgesine 2025 yılı için 584 milyar TL bütçe ayrıldığını söyledi.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, TBMM’de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmelerinde AK Parti Grubu adına söz aldı.Konuşmasının başında Türkiye’nin dış politikasında ve uluslararası arenadaki etkin rolüne ve savunma sanayiindeki başarılarına dikkat çeken Milletvekili Ölmeztoprak, şu ifadelere yer verdi; “Osman Gazi’nin rüyasında gördüğü hocası Şeyh Edebali nezdinde Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye’yi müjdeleyen çınar ağacı dayanıklılığı ve azametiyle yıllara ve hatta yüzyıllara meydan okumuştur. Geçmişten bugüne maşerî vicdan ile var olan necip milletimizin mensubu olduğu kültürümüz, medeniyetimiz ve devlet geleneğimiz 21’inci yüzyılda Türkiye’mizin taşıdığı ve yükselttiği sancakla uluslararası arenada süregelen fırtınalar, savaşlar, işgaller ve türlü meydan okumalar karşısında âdeta ulu bir çınar gibi dimdik ayakta durmaktadır. Bu dayanıklılığın en bariz örneğini Türkiye’mizin güncel dış politikasında ve uluslararası arenadaki etkin rolünde görmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan etmiş olduğu, hem ulusal hem de uluslararası politikalarla yürüttüğü Türkiye Yüzyılı Vizyonu milletimizin kendine dönüşünün en somut tezahürüdür. Orta Doğu’dan Kafkasya’ya, Akdeniz’den Karadeniz’e uzanan bu geniş alanda Türkiye’miz krizlerin çözümünde proaktif ve diyalog odaklı bir yaklaşımı benimseyerek barış ve huzur çabalarına öncülük etmektedir. Bu çerçevede, Filistin ve Kudüs meselesinde tüm kararlılığıyla zalimin karşısında, mazlumun yanında durmuş, bu duruş Türkiye’miz için insani ve ahlaki bir sorumluluk olarak tarihe not düşülmüştür. Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan’a karşı tutarlı, çözüm odaklı bir destek verilmiş, Ukrayna-Rusya çatışmasında uzlaşma zemini oluşturma yanlısı tavırlarıyla barış ve istikrarı sağlama çabaları da sürdürülmektedir. Türkiye, Suriye krizi boyunca da hem Suriye halkının hem de yine mazlum ve mağdurların yanında yer almıştır. Türk diplomasimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunmuş, halkın güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönüşü için çaba göstermiş ve göstermektedir. Ayrıca, Somali Federal Cumhuriyeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti arasında Türkiye’nin ara buluculuğu ile imzalanan Ankara Bildirisi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen barış diplomasisinin güncel ve somut bir yansımasıdır. Ayrıca, iç politikadaki uygulamalarımız, savunma sanayisinde attığımız adımlar, her türlü siyasi ve ekonomik zorluk karşısında sergilediğimiz direnç ve dayanıklılık ülkemizin millî ve yerli gücünün dışa vurumudur. Yine, millî muharip uçağımız KAAN, Türkiye’nin otomobili TOGG, Bayraktar TB2, KIZILELMA, TCG ANADOLU gibi üretim projeleri büyüyerek gelişen ülkemizin açık bir göstergesidir.”6 Şubat 2023’de meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesine ayrılan bütçeye ilişkin de bilgiler veren Ölmeztoprak, Malatya’da sadece AFAD özelinde 17 milyar 365 milyon harcama yapıldığını, deprem bölgesine 2025 yılı içinse 584 milyar TL bütçe ayrıldığını açıkladı.Milletvekili Ölmeztoprak, “Dış politikada ve savunma sanayisindeki bu başarıların yanında, milletçe karşı karşıya kaldığımız 6 Şubat asrın afetinin ardından devletimizin kararlı duruşu, Türkiye’mizin yalnızca uluslararası arenada değil, kendi topraklarında da ne denli güçlü olduğunu ispatlamıştır. Özellikle AK Parti hükûmetleri olarak her adımımızı milletimizin refahını artırmak ve gönüllerini kazanmak amacıyla atıyoruz. 6 Şubat asrın afetinin ardından devletimiz 2023 yılında deprem bölgesinde 960 milyar TL harcama gerçekleştirmiş, bu tutar 2024 yılında 1 trilyon 28 milyar TL olarak bütçelenmiştir. 2025 yılı içinse 584 milyar TL ayrılmıştır. Malatya’mızda ise 6 Şubat asrın afetinin ardından sağlık, eğitim, ulaştırma ve sulama alanlarını kapsayan yatırımların yanı sıra konutlar ve iş yerleri için ayrılan devasa bütçeyle birlikte, sadece AFAD özelinde 17 milyar 365 milyon harcama yapılmıştır. Malatya’mızın derin yaraları sarılmaya devam ederken, yeniden güçlü Anadolu, yeniden güçlü Malatya’ya doğru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilerlerken Türkiye Yüzyılı programıyla cumhuriyetimizin yeni yüzyılına da daha güçlü bir başlangıç yapıyoruz. İç politika ve dış politikadaki adımlarımızla birlikte gönül coğrafyamızdaki hamlelerimizi de kararlılıkla ifade ederken gönül sultanlarımızdan Hazreti Mevlâna’nın 751’inci Şebiarus Haftası’nı da hürmetle anar, 2025 yılı bütçesinin devletimiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz eder, Genel Kurulu, Malatyalı hemşerilerimi, aziz milletimizi saygıyla selamlarım” diye konuştu.