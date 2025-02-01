Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sömestr tatilini fırsatta çeviren öğrenciler, kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.Adilcevaz ilçesinin yüksek rakımlı Süphan Dağı eteğinde bulunan Sütey yaylasında bulunan Cihangir köyünde 6 öğrenci bulunuyor. Öğrenciler, aileleri ile birlikte ev işleri ve hayvanların bakımını yaptıktan sonra sömestr tatilinin boş zamanlarını yaptıkları kızaklarla karın keyfini çıkarıyorlar.Miraç Bozarslan isimli öğrenci, "Köyümüzde 6 öğrenci var. Biz yarıyıl tatilinde çoğu zaman ailemize yardım ediyoruz. Ailemiz ile birlikte hayvanların bakımını yapıyoruz. Boş zamanlarda ise kızaklarımızla karda kayıyoruz, akşamları ise ödevimizi yapıyoruz" dedi.