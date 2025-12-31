Öner, Elazığ’ın ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlü ve mutlu bir şehir olması için birlik, liyakat ve sorumluluk anlayışının vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

2025 yılında Elazığ ekonomisi; KOBİ’lerin sermaye ve teknoloji yetersizliği, iç ticarette yaşanan daralma, bazı sektörlerde düşük üretim verimliliği ve yatırım tercihlerindeki plansızlık gibi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Öner, teknik veriler ışığında şehrin ekonomik görünümünü şu başlıklar altında değerlendirdi:

• Sanayi ve üretim kapasitesi: Mevcut sanayi tesislerinin kapasite kullanım oranı yaklaşık %68 seviyesinde. Katma değeri yüksek sektörlere yönelik modern üretim yatırımlarıyla bu oran artırılabilir.

• KOBİ’ler ve dijitalleşme: Firmaların büyük bir bölümü sınırlı teknolojiyle faaliyet gösteriyor. Dijitalleşme ve verimlilik odaklı yatırımlar sayesinde rekabet gücü yükseltilebilir.

• İhracat ve ticaret: Elazığ’dan yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapılmasına rağmen, iç ticaretteki dalgalanmalar firmaların sürdürülebilir gelir elde etmesini zorlaştırıyor.

• İstihdam ve iş gücüne katılım: İş gücüne katılımın artırılması ekonomik üretimi büyütecek, sosyal huzuru güçlendirecek ve sosyal sorunları azaltacaktır.

• Sosyal altyapı ve refah: Eğitim kurumları, spor ve kültürel alanlar, sosyal donatılar ve yaşam alanlarının güçlendirilmesi; çocukların güvenle büyüdüğü, gençlerin umutla geleceğe baktığı bir şehir için temel önceliktir.

Öner, yatırım tercihlerine ilişkin önemli bir uyarıda bulundu:

“2025 yılında popüler olduğu için birçok yatırımcı kafe ve benzeri sınırlı sektörlere yöneldi. Bu durum, şehrimizden ciddi miktarda sermayenin dışarı çıkmasına ve kaynakların verimsiz kullanılmasına yol açtı. Artık yatırımlar rastgele değil; doğru analiz, veri ve planlama ile yönlendirilmelidir. Bunun için sektörel yatırım haritaları hazırlanmalı ve bir koordinasyon–analiz birimi kurulmalıdır. Hangi sektörlerin potansiyeli yüksek, hangi alanlarda kaynaklar daha verimli kullanılabilir net biçimde ortaya konulmalıdır.”

Öner ayrıca, son yıllarda yabancı yatırımcı ilgisindeki düşüşe ve gayrimenkul sektöründeki yapısal soruna da dikkat çekti:

“Her geçen yıl Elazığ’a gelen yurt dışı yatırımcı sayısının azaldığını görüyoruz. Bunun yanında gayrimenkul fiyatları, inşaat maliyet endekslerine kıyasla ciddi biçimde düşük seviyelerde kalmıştır. Artan maliyetlere rağmen satışların azalması, hem yatırımcıyı hem de sektörü zorlamaktadır. Bu durum, doğru planlama yapılmadığında sermayenin üretim yerine atıl alanlarda sıkıştığını göstermektedir. Gayrimenkul ve inşaat sektörünün de veri temelli, dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması şarttır.”

2026 yılı hedeflerini teknik ve somut başlıklar altında şöyle sıraladı:

• Üretim ve sanayi kapasitesinin artırılması: Modern üretim teknikleri, verimlilik ve teknoloji entegrasyonu ile sanayi üretiminin yükseltilmesi

• KOBİ ve dijitalleşme destekleri: Yatırım ve işletme sermayesi destekleri, dijital dönüşüm ve teknoloji altyapısıyla firmaların güçlendirilmesi

• İhracatın çeşitlendirilmesi: Yeni pazarlara açılım ve ihracat hacminin artırılması

• İstihdam ve eğitim: Gençler ve kadın girişimciler için mesleki eğitimler, üniversite–sanayi iş birliği ve nitelikli iş gücü programları

• Sosyal refah ve yaşam kalitesi: Eğitim, kültür, spor ve sosyal alanların yaygınlaştırılmasıyla mutlu, sosyal ve güvenli bir şehir oluşturulması

Öner açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“2026 yılına girerken hedefimiz; ekonomik kalkınmanın toplumsal refahla buluştuğu, çocukların mutlu, gençlerin umutlu olduğu bir Elazığ’ı inşa etmektir. Sorunları sadece konuşarak değil; veriye dayalı, liyakatli ve sorumluluk sahibi kadrolarla çözüme kavuşturabiliriz. Birlik ve kararlılıkla şehrimizi hak ettiği refah seviyesine taşıyacağız.

Sizlerden tek isteğimiz, ortaya koyduğumuz iradeyi görmek, vizyonumuzu anlamak ve bizi takip etmenizdir. Tüm hemşehrilerimizin yeni yılını bu temennilerle kutluyorum.”