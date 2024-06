Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü’nün yer aldığı Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası’nda iki mevsim bir arada yaşanıyor.Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakıyor. Yazı ayrı, kışı ayrı güzel olan mükemmeliyet ödüllü Nemrut Kalderası her mevsim ayrı güzellikler sunuyor. Yaz aylarında bile iki mevsimin bir arada yaşanabildiği olan Nemrut Kalderası’nın iç kısmında bahar havası yaşanırken, kalderanın yaklaşık 2 bin 500 rakım yüksekteki zirvesinde ise halen metrelerce kar bulunuyor. Doğal güzelliğiyle uzaydaki astronotların bile dikkatini çekmeyi başaran Nemrut Kalderası, Bitlis’in önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Bu doğal güzelliği zirveden izlemek isteyen doğaseverler ve fotoğraflamak isteyen fotoğraf sanatçıları ise yaz ortasında karlı dağları aşarak bu doğal güzelliğin tadını çıkarıyor. Kaldera içine gelen ziyaretçiler ise kalderanın kendine hayran bırakan görüntüsünün keyfini çıkarıyor. Nemrut Kalderası’nın bir yanı kar bir yanı bahar görüntüsü ise seyrine tatminsiz görüntüler oluşturuyor.Kalderanın zirveden muhteşem bir görüntüsü olduğunu belirten Fotoğraf Sanatçısı Oktay Subaşı, kaldera içinin de ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Kaldera manzarasının en güzel görülebileceği yerin zirve kısmı olduğunu dile getiren Subaşı, "Kaldera inanılmaz güzel. Kalderanın zirveden görüntüsü muhteşem. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.Kalderada iki mevsimin bir arada yaşandığını anlatan Dron Pilotu Hakan Okay ise, kalderada yazın ayrı kışın ise ayrı bir güzellik sunduğunu ifade etti.Yazın ortasında olunmasına rağmen kalderada halen metreleri bulan kar manzaraları bulunduğunu kaydeden Okay, Nemrut Kalderası’nın yazın ortasında iki mevsimin bir arada görülebileceği nadir yerlerden biri olduğunu dile getirerek herkesi bu doğal güzelliği yerinde görmeye davet etti.Öte yandan dronla kaldera içinden ve zirveden görüntülenen Nemrut Kalderası seyrine tatminsiz görüntüler sundu.