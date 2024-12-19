Muş’ta Jandarma personelleri tarafından kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) farkındalık eğitimi düzenlendi.Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Bulanık Karaağıl Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, Sarıpınar köyünde farkındalık eğitimi verdi. Kadınların güvenliğini artırmak ve haklarını koruma bilincini güçlendirmek amacıyla, köyde yaşayan kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı. Eğitim sırasında kadınlara, KADES uygulamasının nasıl indirileceği, kullanılacağı ve acil durumlarda nasıl etkili bir şekilde faydalanılabileceği detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, uygulamanın aile içi şiddet ve acil durumlarda kadınların güvenliğini sağlamadaki rolü vurgulandı.Kadınlar, yapılan bilgilendirme çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, jandarma personeline teşekkür etti.