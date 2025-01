Muş’un kırsal bölgelerinde etkili olan olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle enerji arzında aksama yaşanmaması için özveriyle görev yapan VEDAŞ ekipleri, uygun olmayan arazi şartlarında at sırtında giderek arızaları giderdi.Özellikle kırsal bölgelerde etkisini artıran kötü hava şartları, hayatı olumsuz etkilerken bazı noktalarda elektrik şebekesine de zarar verdi. Elektrik direklerinin devrildiği ve iletkenlerin koptuğu noktalara ulaşmak için At sırtında ilerleyen VEDAŞ ekipleri kar engeline aştı. Arazi araçlarının çıkamadığı mevkilere yaya ve at sırtında ulaşan ekipler, olumsuz hava şartlarının zarar verdiği şebekeyi onardı.Ekiplerin kış mesaisine ilişkin açıklama yapan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, “Kış şartlarının çetin ve uzun geçtiği bir coğrafyada hizmet veriyoruz. O nedenle şebekemizi kış şartlarına hazırlamak için yatırım, bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Özellikle aşırı kar yağışının yaşandığı kırsal bölgelerimizde direk devrilmesi ve iletken kopmasına bağlı arızalarımız oluşabiliyor. Bu arızalara en kısa sürede müdahale edebilmek için kar ve arazi araçlarımızla bölgeye intikal ediyoruz ancak kar nedeniyle kapanan yollarda ilerlemek mümkün olmuyor. Bu engeli de yaya olarak ya da köylülerimizden aldığımız atlarla arıza mahalline giderek aşıyoruz. Kesintisiz enerji hizmeti sunabilmek amacıyla her şarta tüketicilerimizin memnuniyetini sağlamak için görev başındayız” dedi.