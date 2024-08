Türkiye’nin en zengin florasına sahip illerinden biri olan Muş’ta, arıcılar bu yıl 600 ton bal hasadı yapmayı hedefliyor.Muş’un verimli yaylalarında, endemik bitki türlerinin zenginliğiyle ünlü bölgelerde konaklayan arıcılar, bal hasadına başladı. 65 bin kovandan elde edilecek balın, ilin ekonomisine yaklaşık 180 milyon liralık bir katkı sağlaması bekleniyor.Muş Valisi Avni Çakır, yıllardır arıcılık yapan Bağlam ailesinin bal hasadına katılarak destek verdi. TKDK ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün hibe destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Bağlam ailesi, bu yılki hasatla hem aile ekonomisine hem de Muş’un genel tarım gelirine önemli bir katkı yapmayı planlıyor.Vali Çakır, Muş’un zengin florası sayesinde arıcılığın bölgede büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çakır, “Şimdiye kadar Muş’un tarım ve hayvancılık faaliyetlerini konuşurken daha çok hayvancılık ürünleri, et, süt, yağ gibi konulara odaklandık. Tarımsal üretimde ise şeker pancarı, buğday, bakliyat gibi ürünlerden bahsettik. Ancak Muş’un güçlü olduğu bir diğer alan da zengin florasına dayanan arıcılık potansiyelidir. Bu alanda mütevazı ama güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bölgemiz, Türkiye’de en kaliteli çiçek ballarının yetiştiği yerlerden biri olarak öne çıkmaktadır” dedi.Devlet olarak tüm kuruluşlarla birlikte hareket ettiklerini söyleyen Vali Çakır, “Tarım ve Orman Bakanlığı, TKDK, ilgili kooperatifler ve diğer paydaşlarımızla beraber, özellikle vatandaşlarımızın, gençlerimizin ve özellikle de kadınların arıcılık alanına yönelmesini çok önemsiyor ve destekliyoruz. Şu anda yaklaşık 500 kovanlık bir işletmedeyiz ve burada ilk defa bu sezon bal hasadı gerçekleştireceğiz. Baba ve kızın kurduğu bu güzel işletme, TKDK’nin destekleriyle çok kaliteli ve verimli bir sezon geçirmeyi umut ediyor. Biz de bu mutlu günlerinde yanlarında olarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Bu aslında adeta bacasız bir fabrika değerli arkadaşlar. Muş’ta sanayi ve istihdam denildiğinde genellikle bacalı fabrikalar akla geliyor. Ancak tarımda sahip olduğumuz bu zenginlikler, her biri tarımsal kapasiteye sahip bacasız fabrikalardır. Bu faaliyetlerin doğaya zararı sıfırdır. Özellikle arıcılık gibi faaliyetler, doğadaki bitki çeşitliliğinin artmasında, tozlaşmada ve birçok alanda arının ve çiçeğin faydasını tartışılmaz kılıyor” şeklinde konuştu.Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Vali Çakır, “Bu yüzden, ‘Ben de bu işi yapabilirim’ diyen gençlerimize sesleniyorum: Gelin, bu alanda düzenlediğimiz 15 gün gibi kısa süreli kurslarla sizi bilgilendirelim ve sertifikalandıralım. Sonrasında ise arıcılık faaliyetlerine başlamak için ihtiyaç duyduğunuz her türlü desteği sağlayalım. Böylece hem kendi ayaklarınız üzerinde durun, hem milli ekonomiye hem de aile ekonominize katkıda bulunun. Bu sayede, geleceğe yönelik istikrarlı ve faydalı bir meslek edinerek kendinizi geliştirin” ifadelerini kullandı.Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise Muş’un florasının diğer illere göre daha kaliteli olduğunu belirterek, “İlimizde arıcılık oldukça yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Arıcılarımız kış aylarında, özellikle güney ve doğu illerine gitmekte ve bu bölgelerde faaliyet göstermektedirler. Bunun yanı sıra, gezgin arıcılar da Muş ilimizi tercih etmektedirler. Özellikle ilimizin zengin florası ve bal kalitesi, arıcılığı burada daha da yaygın hale getirmiştir. Bu yıl 65 bin kovan ve 392 işletme sahibi bu faaliyetle ilgilenmektedir. Arıcılarımızla yaptığımız görüşmelere göre, bu sezon yine iyi bir verim beklenmektedir. Tahminlerimize göre bu yıl yaklaşık 600 ton bal üretimi gerçekleşecektir” dedi.Bal hasadına, DSİ Muş Şube Müdürü Servet Fırat ve arıcı Bağlam ailesi üyeleri katıldı.