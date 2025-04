Muş’ta düzenlenen törenle kurulan "2025 Aile Yılı Hatıra Ormanı"na fidan dikildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi dolayısıyla Muş Valiliği öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Murat Köprüsü mevkiinde "2025 Aile Yılı Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Muş Valisi Avni Çakır, törende beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte hatıra ormanına çam fidanı dikerek, can suyu verdi.Ağaç dikimi etkinliğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Çakır, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan etti ve aile yılının toplumumuzdaki rolü çok önemli. Aileniz ne kadar güçlüyse dünyada o kadar güçlüsünüz. Makamınız ve mevkiniz ne olursa olsun fark etmez. Eğer mutlu, güçlü, sizi seven, her daim sizi destekleyen bir aileye sahipseniz dünyanın en büyük makamına sahipsiniz. Güçlü bir aileye vurgu yapmak için en güzel etkinliklerden biri ağaçlandırma olsa gerek. Dikeceğiniz bir ağacın kökü ne kadar sağlamsa elbette o ağaç güçlü olur. Bir aileyi tarif etmek için herhalde en güzel tanımlardan biri bu olsa gerek. Zaman ağacı güçlendirir, köklendirir, dallandırır. Hem gençlerimize ağaç sevgisini öğretmek hem de yaşatmak hem de aile bilincinin farkındalığını arttırmak için buradayız" dedi.Etkinliğe Vali Çakır’ın eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kırtay, Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik, kurum amirleri ve aileler katıldı.