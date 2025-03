Muşlu genç girişimci, 3 at alarak kurduğu 1071 Atlı Spor Kulübü ile hem hayallerini gerçekleştirdi hem de kendisine ekmek kapısı açtı.Atlı spor tutkusunu girişimcilik fikrine dönüştüren Cahit Bilen, 1071 Atlı Spor Kulübünü kurarak bölgedeki atlı spor meraklılarına hizmet vermeye başladı. Kulüp, kısa sürede ilgi görerek hem sporculara hem de at biniciliği öğrenmek isteyenlere kapılarını açtı. 1071 Atlı Spor Kulübü, bölgedeki gençlere spor yapma imkânı sunarken, aynı zamanda girişimcinin geçim kaynağı haline geldi. Kulüp, düzenlediği etkinlikler ve eğitimlerle atlı spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.Kulüpte eğitmen olarak görev yapan Leyla Erdoğan, atlı sporun bölgedeki gençler için hem bir spor hem de sosyal bir aktivite alanı oluşturduğunu belirterek, "1071 Atlı Spor Kulübü olarak yıl boyunca at biniciliği eğitimleri vermekteyiz. Eğitimlerimiz hem yaz hem de kış mevsiminde devam etmektedir. Ayrıca arazi turlarımız da düzenlenmektedir. Yaklaşık iki hafta sonra yaz sezonunu açıyoruz ve tüm misafirlerimizi kulübümüze bekliyoruz. Kış aylarında insanlar genellikle evde vakit geçiriyor ve sosyal aktiviteleri azalıyor. Biz de bu durumu değiştirmek için kış sezonunda da at biniciliği eğitimleri başlattık. Amacımız, insanların kendini daha iyi hissedebileceği keyifli ve huzurlu bir ortam sunmaktır. Kulübümüze gelen misafirlerimiz, atlara binerek doğayla iç içe bir deneyim yaşarken, aynı zamanda harika fotoğraflar çekerek güzel hatıralar biriktirebiliyor. Sizleri de bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" dedi.