Sağlık Bakanlığınca 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ile Muş’a 149 doktor atandı.Sağlık Bakanlığı tarafından 118. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurasına göre Muş merkez ve ilçelerindeki hastanelere 149 doktorun ataması gerçekleştirildi. İlerleyen günlerde göreve başlayacak hekimlerin alanların ise şöyle:“Perinatoloji uzmanı, acil tıp uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, halk sağlığı uzmanı, aile hekimliği uzmanı, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, pratisyen hekim, deri ve zührevi hastalıkları uzmanı, kardiyoloji uzmanı, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, iç hastalıkları uzmanı, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı.”