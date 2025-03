AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Saadet Partisi İl Başkanı Yunus Emre Yüksel, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Av. Erhun Karakuş ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ömer Ertan'ı ziyaret eden sendika heyeti işçilerin durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretler hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk İş Elazığ İl Başkanı Bayram Bahçeci, bundan sonraki süreçte geriye kalan diğer siyasi parti temsilcilikleri ile Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edeceklerini belirterek; “sendika şube başkanlarımızla birlikte üyelerimiz için kamu çalışanlarımız için mücadelemizi ve ziyaretlerimizi devam ettireceğiz.” dedi.

“VERGİDE ADALET SAĞLANMALIDIR”

Başkan Bahçeci, ziyaretlerinin ana gündeminde kamu kesiminde yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan ve geçtiğimiz günlerde resmi olaraK başlayan toplu iş görüşmelerinin olduğunu belirterek; " Türk-İş Elazığ İl Başkanlığı ve Bağlı şube başkanlarımız, İl Temsilcilerimiz ile birlikte ziyaretler kapsamında şuan gündemimizde olan özellikle kamu çalışanlarını ilgilendiren Kamu kesiminde yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinin müzakeresi çalışma hayatının gündeminde yer alıyor. Türk- İş Konfederasyonumuz ile Hak-İş Konfederasyonu ile birlikte oluşturulan çalışma grubunun gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda hazırlanan teklif taleplerimiz yani 2025 Yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunularak görüşmeler başlamıştır. Özellikle mevcut gelir vergisi yapısı, sözleşme ile alınan ücret zamlarını anlamsız hale getirmektedir. Bütün ücretli çalışan kesimin ortak talebi olan vergide adalet mutlaka sağlanmalıdır. Bizlerde vergide adalet istiyoruz. Az kazananda az, çok kazananda çok vergi alınsın istiyoruz. Günümüzde ücretlerin vergilendirilmesi için adil ve eşit bir sistemi yaratmak istiyoruz." dedi.

“İŞÇİLER OLARAK BEKLENTİLERİMİZ VAR”

Çalışan kesimin özellikle işçilerin geçim ve çalışma şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili büyük beklentilerinin olduğunu ifade eden Bahçeci; “Çalışan kesimin özellikle işçilerin geçim ve çalışma şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili büyük beklentileri var. Özellikle, alt işveren olarak çalışırken 696 sayılı KHK kapsamında kamuda kadroya alınan işçilerin yıllara dayalı mağduriyetlerinin giderilmesi önem kazanıyor. Aynı işyerindeki ücret farklılıkları iş verimini de, iş barışını da olumsuz etkiliyor. Özlük hakları bakımından eşit davranılması gereği İş Kanunu ile hüküm altına alınmış, uygulamanın buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Emekli aylık bağlanma kanunundan, tayin haklarına kadar uzanan birçok konu çözüm bekliyor.” dedi.

“GEÇİM KOŞULLARI HER GEÇEN GÜN DAHA DA ZORLAŞIYOR”

Dar ve sabit gelirli kesimlerin her geçen gün geçim koşullarının daha da zorlaştığını belirten Başkan Bahçeci; “Dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim koşulları bozulmaya devam etmektedir. Çalışanların satın alma gücü her geçen gün gerilemekte ve bu nedenle çalışanlar gıda harcamalarında bile tasarruf yapmak zorunda kalmaktadır. Dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken harcama tutarı net asgari ücretin üzerindedir. Ülkemizde insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilme imkânı çoğu ücretli çalışan için mümkün olmamaktadır. Toplumun çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışanlar ve emekliler için zorunlu harcama ile elde edilen gelir arasındaki fark giderilmeli ve geçim şartları iyileştirilmelidir.” dedi.

“İŞÇİLERİMİZ İÇİN MÜCADELEMİZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK”

Başkan Bahçeci, Türk-İş Elazığ İl Başkanlığı ve bağlı sendika şube başkanlarıyla birlikte üyeleri ve kamu çalışanları için, hakları konusunda mücadelelerini ve ziyaretlerini sürdüreceklerini belirterek; “Yapacağımız çalışmaların beklentileri karşılamasını, başta çalışma hayatı olmak üzere , iş barışına olumlu katkılar sunacağına inanıyoruz. ” ifadelerini kullandı.