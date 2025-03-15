Van’ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan’ın katılımıyla Kaz Gölü Sulak Alanında yaban hayvanları için 600 kilo yem bırakıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı DKMP Van Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde DKMP Erciş Şefliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan’ın da katılımıyla Kaz Gölü Sulak Alanında yaban hayvanları için 600 kilo yem bırakıldı.Çaldıran ilçesinde kış mevsimin ağır geçtiğini ifade eden Kaymakam Bakan; "Kış dönemi boyunca bugüne kadar Erciş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimizce birçok yemleme çalışması yapıldı. Amacımız, yaban hayvanlarımızı korumak ve İlçemizin zenginliği olarak gördüğümüz yaban hayatını muhafaza ederek ekolojik dengeyi koruyabilmek. Doğada yaşayan hayvanlarımızı korumak ve ilimizin önemli bir zenginliği olan yaban hayatını daha da güçlendirmek. Bu anlamda, emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.