U15 Millî Takımı’nın Erzurum’da düzenlediği hazırlık kampı sona erdi. Ay-yıldızlılar, antrenmanlarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirdi.U15 Millî Takımında antrenmanların yanı sıra kültürel gezi programlarıyla da oyunculara bulundukları şehir ile ilgili bilgi aktarımları yapıldı. U15 Millîler, kamp dönemi içinde kültürel aktivite kapsamında Erzurum Kongre Binası, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi’ni gezdi. U15 Millî Takımı, 18-27 Eylül tarihleri arasında Erzurum’da bir hazırlık kampı daha gerçekleştirecek.U15 Millî Takımı hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:Kaleciler: Eren Topaloğlu (Altınordu), Toprak Adatepe (Beşiktaş A.Ş.), Yağız Ekrem Çaçan (Galatasaray A.Ş.), Yiğit Baynazoğlu (Net Global Sivasspor), Burak Efe Adıgüzel (Manisa FK), Defans: Ali Aytekin Duru (Altınordu), Yusuf Sivaslıoğlu (Altınordu), Aras Çelik (Bellona Kayserispor), Burak Cemil Özdoğan (Corendon Alanyaspor), Haktan Yılmaz (Fatih Karagümrük A.Ş.), Rıdvan Harman (Fenerbahçe A.Ş.), Yağız Kaan Bilgili (Galatasaray A.Ş.), Furkan Yaşar Atamer (Gençlerbirliği), Kuzey Ersoy (Samsunspor A.Ş.), Ömer Türk (Central Hospital Ümraniyespor), Orta Saha: Serdar Rüzgâr Kahraman (Altınordu), Kağan Hazar (Altınordu), Cengiz Saidoglu (Antalyaspor A.Ş.), Sefer Tuna Çakar (Central Hospital Ümraniyespor), Eyüp Çetinkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Doğukan Erciyas (Fenerbahçe A.Ş.), Rojhat Çoşkun (Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.), Abdulsamet Yıldırım (İkas Eyüpspor), Poyraz Efe Koca (Rams Başakşehir Futbol Kulübü), Yusuf Koloğlu (Samsunspor A.Ş.), Forvet: Doruk Kadiroğlu (Altınordu), Emir Âlim Yılmaz (Central Hospital Ümraniyespor), Muhammed Fatih Önkol (Central Hospital Ümraniyespor), Serhan İnal (Fatih Karagümrük A.Ş.), Arda Karaömer (İnegölspor), Öztürk Mustafa Nohut (Trabzonspor A.Ş.), Teknik Direktör: Erdal Güneş