Kars 36 Spor 2024-2025 futbol sezonu öncesinde teknik heyetini belirledi. Yeşil beyazlı ekip Teknik Direktörlüğe İbrahim Tekatlı’yı, Sportif Direktörlüğe ise Osman Damar’ı getirdi.Kulüp Başkanı Ali Uçum, Teknik heyeti belirledikleri ve anlaşma yaptıklarını, teknik heyetin belirleyeceği futbolcularla da önümüzdeki günlerde anlaşma yapılacağının müjdesini verdi.Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2’inci grupta yer alan Kars 36 Spor’un, 2024-2025 futbol sezonunda hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Başkan Ali Uçum, Yeşil beyazlı ekibin bürokrat, siyasi, iş adamları ve Karslıların desteğiyle şampiyonluğun en büyük adayı olacağını söyledi.Uçum, “Teknik heyetimizi belirledik. Konuştuğumuz futbolcular var. Teknik heyetin belirleyeceği futbolcularla anlaşma tapacağız. Ben inanıyorum Kars’ı hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.