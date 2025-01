Sarıkamış Harekatı’nın 110. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Ay Yıldız Tören Alanı’nda düzenlenen anma töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstereceğiz" dedi.Kars’ın Sarıkamış ilçesinde binlerce kişi önce sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla eksi 15 derece soğukta Sarıkamış şehitleri için yürüdü. Yürüyüş Ay Yıldız Tören Alanı’nda tamamlandı ve buradaki törene geçildi. Burada yapılan törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars Valisi Ziya Polat, milletvekilleri, kuvvet komutanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askerler, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ay Yıldız Tören Alanı’nda yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Şehitlere saygı atışı yapılmasının ardından çelenk sunumu gerçekleşti ve bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı’nın tarihi katılımcılara anlatıldı. Bu sunumun ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuşma yaptı. Ardından muharip savaş uçakları ve jandarma havacılığa ait helikopter akrobasi gösteri yaptı.“Omuzlarımıza yüklenen büyük bir sorumluluk “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Göze alabileceğinin en açık göstergesi olmuştur öyle ki, ülkemizin her bir köşesinden gelen Mehmetçiklerimiz bir yandan düşmanla diğer yandan da zorlu iklim koşulları ile mücadele etmişlerdir. Kıymetli misafirler bugün hepimiz havanın ne kadar soğuk olduğunu çok yakından hissedebiliyoruz. Böylelikle ordumuzun o günün şartlarında nasıl fedakarca görev yaptığını da daha iyi anlayabiliyoruz” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Elbette ki Sarıkamış Harekatı’nda yaşanan acı kayıplar içimizi yaksa da Allahuekber Dağları’nda sergilenen kahramanlıklar yüce milletimizin direncinin kararlılığına ve bağımsızlık iradesinin simgesi olmuştur. Bizler de onların gösterdiği yüksek özveriyi ve aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu onurlu mirası sadece hatırlamakta kalmıyoruz. Bunun omuzlarımıza yüklenen büyük bir sorumluluk olduğu bilinciyle daima birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Türkiye’nin büyüklüğünü ve gücünü korumak ve daha da yukarılara taşımak için yoğun gayretler sarf ediyoruz.”Sarıkamış ruhu ve Türk askeriŞanlı ordu vatanı korumak için geçmişte nasıl ki her türlü fedakârlığı göze almışsa, bugün de ülkeye yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, milletin hak ve çıkarlarını korumak adına gece gündüz demeden mücadelesine devam edeceğini vurgulayan Bakan Güler, “Nitekim Sarıkamış’taki Mehmetçiklerin torunları olan ordumuzun bugünkü kahraman mensupları aziz şehitlerimizden aldığı ilhamla kutsal görev sancağını en iyi şekilde taşımakta asil milletimizin gururu olmaktadır. Öyle ki terörle mücadeleyi en etkin şekilde gerçekleştirip teröristlere göz açtırmayan, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonları ile destanlar yazan, hudut emniyetimizi en güçlü şekilde tesis eden, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi tavizsiz koruyan, Kuzey Kıbrıs’tan Azerbaycan’a, Katar’dan Libya’ya, Kosova’dan Bosna-Hersek’e kadar uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlayan işte Sarıkamış ruhuyla görevlerini yerine getiren kahraman Türk askeridir.”“Etrafımız adeta ateşten çember”Türk Silahlı Kuvvetlerinin her bir seçkin personeli zorluklarla başa çıkabilecek eğitimli, disiplinli ve güçlü özellikleri ile üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirme niteliğine ve kararlılığına da sahip olduğunu anlatan Bakan Güler, “Yine gururla ifade etmeliyim ki bir asır önce türlü imkansızlıklarla mücadele eden ordumuz bugün sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle dünyanın sayılı ordularından birisi haline gelmiştir. Tüm bunlar sayesinde muzaffer ordumuz İstiklal Harbimizden bu yana en kapsamlı, en yoğun ve en etkin görevlerini üstün bir başarıyla icra edebilmektedir değerli misafirler köklü tarihimizin bizlere sunduğu ilham ve ibretlerden yola çıkarak ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile aydınlık geleceğimize çok daha güçlü bir şekilde ve emin adımlarla ilerliyoruz. Elbette ki etrafımızın adeta ateşten çember olduğu bu kritik süreçte tüm tehditlerle etkin bir şekilde başa çıkabilmek için güçlü bir savunma yapısına sahip olmak bizler için olmazsa olmazdır. Zira yakın tarihimizde ve Sarıkamış’ta yaşanan pek çok tarihi hadise göstermiştir ki, Türkiye’nin bulunduğu bölge dünyanın en kıymetli ve stratejik coğrafyalarından birisidir bu yüzden daima diri, uyanık ve güçlü olmak bizler için bir tercih değil zorunluluktur. Bu doğrultuda Bakanlığımız devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için çalışmalarına artan bir tempoyla, yüksek bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Sonuç olarak Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Bakan Güler, konuşmasının sonunda, başta Sarıkamış şehitleri olmak üzere tüm şehitlere ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilere rahmet diledi, ailelerine saygı ve şükranlarını sundu.