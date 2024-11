AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’da rezerv alanlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ölmeztopak, “Hedefimiz 2025 yılının ilk yarısında teslimatlarımızın çoğunu, ikinci yarısında ise kalan teslimatlarımızı bitirerek Malatya’mızın huzuru, sevinci, mutluluğuna ortak olmaktır” dedi.6 Şubat 2023’te meydana gelen iki büyük depremden etkilenen Malatya’nın yeniden imarı, inşası ve ihyası için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kalıcı konutların inşasını yakından takip eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, akşam saatlerinde rezerv alan çalışmalarının devam ettiği Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi 1. ve 2. Etap ile Akkent Sitesi ve Asude Sitesi inşaat alanlarında incelemelerde bulundu. İlk olarak Zaviye Mahallesi 1. ve 2. Etap inşaat alanlarında inceleme yapan Milletvekili Ölmeztoprak, devam eden çalışmaların son durumuna ilişkin firma yetkililerinden bilgi aldı.Ölmeztoprak, rezerv alanlarla ilgili net ve detaylı bilgi noktasında alan ziyaretleri, bürokratik temasları ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü özelinde süreçlerin sıkı bir şekilde takipçisi olduğunu belirterek, “Zaviye Mahallesi’nde iki rezerv alanda iki ayrı çalışma yürütülüyor. Zaviye Mahallesi 1. Etap’ta (9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 33. bölgeler) 677 adet konut, 98 adet dükkan ve 1 adet fırın inşa ediliyor. İhalesi 2024 yılı Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen bölgede yer tesliminin ardından başlayan çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Burada tünel kalıp sistemi ile çalışmalara devam ediliyor. Hem 2+1 hem de 3+1 bir konutlarımız inşa ediliyor. İnşallah 2025 yılın ikici çeyreğinde herhangi bir süre uzatımına ihtiyaç duyulmadan teslimatlarımızı geçekleştirmiş olacağız. Hemşehrilerimiz yeni yuvalarına kavuşmuş olacaklar” dedi.Zaviye Mahallesi 2. Etap proje alanında devam eden çalışmaları da inceleyen Milletvekili Ölzmeztoprak, burada yaptığı açıklamada, “Zaviye Mahallesi 2. Etap’ta (15, 16 ve 17. bölgeler) 780 adet 3+1, 268 adet de 2+1 olmak üzere bin 48 adet konut, 83 adet dükkan, 4 adet de fırın inşaatı devam ediyor. Gerek alt yapı ve gerek çevre düzenlemesi ile çalışmalar son sürat devam ediyor. Şu an inşaatlar yüzde 10 seviyelerine ulaşmış durumda. Bölgede zemin konusunda da güçlendirme ve ihtiyaç duyulan alanlarda fore kazık kullanımı gibi çalışmalar da hassasiyetle sürdürülüyor. İnşallah hem kaba inşaatı hem de ince işçilikleri tamamlanınca kurasında, sonrasında da anahtar tesliminde bu mutluluğu değerli hemşehrilerimiz ile hep birlikte yaşayacağız. 2025 yılı ikici yarısının başlangıcında inşaatlarımız tamamlanma aşamasında olacak. Hem bürokratlarımız, hem yerel yönetimlerimiz hem yüklenici firmalarımız hem de bizler istişare ve koordinasyon halinde olduğumuzda gerek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), gerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, gerek Emlak Konut bünyesinde şehrimizde inşaatlarımız çok daha düzenli ve disiplinli bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz 2025 yılının ilk yarısında teslimatlarımızın çoğunu, 2025 yılının ikinci yarısında ise kalan teslimatlarımızı da bitirerek Malatya’mızın huzuru, sevinci, mutluluğu ve çok değerli hemşehrilerimiz ile yolumuza devam etmektir. Bu projemizle Zaviye Mahallesi sakinlerine sıcak bir yuva sunmanın ötesine geçerek, inşallah bir araya gelmenin, paylaşmanın ve güçlü bir mahalle kültürünün yeniden filizlendiği bir merkez olmaya aday olacak” ifadelerine yer verdi.Milletvekili Ölmeztoprak, Akkent Sitesi rezerv alan çalışmalarını da inceledi. Örnek daireyi gezen Ölmeztoprak, firma yetkililerinden de bilgiler aldı. Milletvekili Ölmeztoprak, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Malatya’mızı ziyaret ettiler. Sayın Bakanımıza ’Fahri Hemşerilik Beratı’ beraatını takdim ettik. İnşallah Malatya’mız asrın afeti 6 Şubat depremleri sonrası imar, inşa ve ihya faaliyetleri noktasında çok güçlü bir şekilde ayağa kalkma dirayetini korumaya devam edecektir. Bizler de her sürecin takipçisi olmaya, disiplinle, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Akkent Sitesi’nde rezerv alan kapsamında çalışmalar gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Burada özellikle fore kazık sistemi ve zemin güçlendirmesi gibi zemin çalışmaları konusunda hassas ve titiz bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Akkent Sitesi 24. Bölge’deki 403 konut, 7 dükkan ve 2 ofislik projede hem bürokratik süreçlerin takibi hem de sahadaki icraatların her aşamasını birebir takip ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş bitirme oranında yüzde 43 seviyesine ulaşarak Akkent için planlanan sürecin oldukça iyi bir aşamaya geldiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Buradaki 4 bloğumuzda da inşaatlar tünel kalıp sistemi ile hızlı bir şekilde devam ediyor. Akkent Sitesi 2025’in ilk çeyreğinde inşallah bitmiş olacak ve bu tarihlerde Emlak Konut eliyle yürütülen çarşı inşaat ve TOKİ eliyle yürütülen konut projelerinin teslimatlarında da ciddi bir artış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya’da Asude Konutları olarak bilinen Asude Sitesi 45. Bölge’de yer alan çalışmaları da inceledi. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Ölmeztoprak, “Asude Sitesi’nde 3+1, 179 konut ve 7 dükkanlık projede konvansiyonel kalıp sistemi ile çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Hem modern yaşam alanları sunmayı hem de ticaret alanlarıyla şehrimizin ihtiyaçlarına katkı sağlamayı hedefleyen bu projemizi, inşallah 2025’in ikinci çeyreğinde hemşehrilerimize teslim etmeyi planlıyoruz.”Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Malatya ziyaretinde kentte devam eden inşa faaliyetlerinin detaylı bir şekilde ele alındığını ifade eden Ölmeztoprak, bazı alanlarda özellikle zemin güçlendirmesi ve inşatların ilerleme hızı gibi birçok konuda çözüm önerilerinin de değerlendirildiğini ve inşaat çalışmalarının daha da hızlandığını, Malatya’da 2025 yılının ikinci çeyreğinde teslimatların tamamlanma aşamasına geleceğini söyledi.