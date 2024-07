AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem bölgesi Malatya’da kalıcı konutların inşasının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Yeşilyurt İkizce’de bin 180 konutta sona gelindiğini söyledi.6 Şubat 2023 depremlerinde büyük ölçekte etkilenen Malatya’da, kenttin yeniden imarı, inşası ve ihyası için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yeşilyurt-İkizce Mahallesi’nde yapımı devam eden deprem konut alanında beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Refik Şekerci ile birlikte incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 1. Bölge 1. Etap bin 180 konut çalışmalarında sona yaklaşıldığını, 2. etap çalışmalarına ise hız verildiğini söyledi.“İki bin 274 konutun inşası devam ediyor”Bölgeye her iki etapta toplamda 2 bin 274 adet afet konutunun inşa edileceğini kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, “Bu konutların yaşam alanı olduğunu inşallah 2025’in ilk çeyreğinde görmüş olacağız. TOKİ eli ile yapılan konutlarımız bazı alanlardaki ticarethanelerimiz ve içerisinde yer alması gereken sosyal donatı alanlarımızla birlikte yeni yaşam alanlarımız kendi özgün ruhunu kısa bir zaman içerisinde bulacak inşallah bu noktada güzel bir bilgiyi paylaşmak isterim ikizce birinci bölgedeki okul İnşaatımıza da eş zamanlı bir şekilde başlamış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.İkizce ziyaretleri ardından AK Parti İl Başkan Yardımcısı Refik Şekerci, İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile birlikte Zaviye Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak burada yaptığı konuşmada, “ Zaviye Mahallemizde hemşerilerimizle buluştuk. Mahallemizde devam eden rezerv alan çalışmaları ile ilgili tüm bilgilendirmelerimizle birlikte mahallemizin diğer ihtiyaçlarını da not aldık ve ilgili yerlerle temaslarımız devam ediyor. Deprem sonrası imar ve inşa çalışmalarında son depremzede vatandaşımızın da mutluluğunu esas alarak hızla koştuğumuz bu yolda en olumlu sonuçları almak tek gayemiz birlikte başaracağız inşallah” dedi.Yeşilyurt Yakınca Mahallesi’nde Merkez 5-6-7 ve 8. bölgelerde bin 80 adet konut ve 57 adet iş yeri inşaatı ile altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ölmeztoprak, çalışmaların biran önce tamamlanması için tüm gayretin gösterildiğini söyledi.“STK’larımız ve kanaat önderlerimizle istişarelerimiz sürecek”Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan’ı da ikametinde ziyaret ederek bir süre görüşen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenli istişare halinde bulunacaklarını belirterek, "Muharrem ayının gelişi ile birlikte hem hayır dualarımıza birlikte amin diyelim hem de Malatya’mız ile ilgili geniş bir açıdan ve samimi bir üslupla 6 Şubat sonrası yapılanlar ve yapılması gerekenler ve Cem Vakfı’nın çalışmaları ile ilgili saygıdeğer Eşref abimizin fikirleri ile istişare edelim istedik. Saygıdeğer eşi ve evladının misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.“Sorunsuz bir sağlık hizmetini devam ettireceğiz”Turgut Özal Tıp Merkezi’ne de ziyaret düzenleyen Milletvekili Ölmeztoprak, pediatri bölümünde tedavi gören çocuklarla yakından ilgilendi. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, "Pediatri servisimizde şifa bulabilmek için tedavi gören evlatlarımızı ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileğinde bulunurken, yüreklerine dokunacak tek şeyin sevgi olduğu bilinci ile geleceklerine dair en güzel kapıların aralanmasında bir vesile de biz olabilirsek ne mutlu bize. Sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bir ruhsal ve fizyolojik yapı her evladımızın en büyük hakkı. Bu noktada emek veren, katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Cenabı Hakk’tan tüm evlatlarımıza acil şifalar niyaz ederken, kıymetli ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor; evlatlarının her ihtiyaçlarını da hemen baş uçlarında olan annelerine sabır, metanet ve aile birliği içerisinde çok güzel yarınlar temenni ediyoruz. Hocalarımız, diğer ziyaretlerimizde özellikle pediatri servisimizde çocuklarımızın tedavisi ve alacakları hizmet yönünde kadro konusundaki sıkıntılarını dile getirmişlerdi. Hiç vakit kaybetmeden hem Sağlık Bakanımız hem de Sağlık Bakan Yardımcılarımızla diyalog kurduk ve Sağlık Bakan Yardımcımız Hüseyin Kürşad Kırbıyık ile devam eden kesintisiz görüşmelerimiz neticesinde beş adet münhal kadromuzla birlikte hem servis hem de yoğun bakım hizmetleri açısından inşallah sorunsuz bir periyodu çocuklarımızla devam ettireceğiz. Turgut Özal Tıp Merkezimize ve Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.