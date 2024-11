AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 2-8 Kasım Lösemi Farkındalık Haftası kapsamında Turgut Özal Tıp Merkezi’nde lösemi tedavisi gören çocuklar ile bir araya geldi. Ölmeztoprak, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağış Haftası çerçevesinde de ziyaretler gerçekleştirerek, organ bağışının önemine dikkat çekti.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği görevine yeni atanan Doç Dr. Erol Karaaslan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.Ziyarette Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İlhan Doğan ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Karul da yer aldı.Hastanenin genel durumu ve mevcut ihtiyaçlar için yapılması gereken çalışmalar ile ilgili istişareler de gerçekleştiren Ölmeztoprak ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Hastanenin fiziki şartlarından hasta kapasitelerine, poliklinik ve acil servis ihtiyaçlarından uzman kadro eksikliklerine kadar her bir detayı titizlikle ele aldık. Özellikle sağlık altyapısının güçlendirilmesi, tıbbi cihaz ihtiyaçları ve hastalarımıza daha hızlı hizmet sunulabilmesi adına çözüm odaklı bir değerlendirme yaptık. Malatya’mıza katkı sağlayacak projelerimizin üzerinde durarak, bu projelerimizin hayata geçirilmesi için gereken destekleri sağlama yönünde iş birliği içinde çalışacağımızın sözünü verdik. Ayrıca, hasta memnuniyeti, sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi ve toplum sağlığına yönelik farkındalık projeleri hakkında da önemli görüşmelerde bulunduk. Turgut Özal Tıp Merkezi’mizin hem Malatya’mız hem de çevre illere hizmet sunan önemli bir sağlık merkezi olarak gücünü ve kapasitesini artırması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Başhekimimiz Doç. Dr. Erol Karaaslan ve Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Aslan ve tüm ekiplerine başarılar diliyor; bu değerli görevin kendisine, hastanemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.Milletvekili Ölmeztoprak, 2-8 Kasım Lösemi Farkındalık Haftası vesilesiyle, Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Hematoloji Servisinde tedavi gören çocukları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocuklarla yakından ilgilenen ve isteklerini soran Ölmeztoprak, lösemiyle mücadele eden çocukların yanında olarak, farkındalığın artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinin öneminin de altını çizerek, “Evlatlarımızın yüreklerine dokunacak tek şeyin sevgi olduğu bilinciyle, geleceklerine dair en güzel kapıların aralanmasında bir vesile de biz olabilirsek ne mutlu bize. Lösemi tedavisi gören çocuklarımız için umut ışığı olan bu servis, çocuklarımızın hem bedensel hem de ruhsal iyilik hallerini destekleyecek bir anlayışla hizmet vermekte. Onların gösterdiği sabır ve dirayet, her birimize ilham kaynağı olurken, biz de onları en güzel yarınlara hazırlamak için üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bu noktada emek veren, katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evlatlarının her ihtiyaçlarında hemen baş uçlarında olan annelerine sabır ve metanet diliyorum. Ayrıca çocuklarımızın sağlığı için tüm imkanları seferber eden sağlık çalışanlarımızın özverisi, hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bu mücadelede katkısı olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 3-9 Kasım arası, Organ ve Doku Bağış Haftası çerçevesinde Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji ve Organ Nakli ve Kalp Damar Cerrahisi Servisini de ziyaret ederek, burada tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ölmeztoprak, organ nakli ve kalp sağlığının hepimiz için taşıdığı hayati önemi hatırlattı ve organ bağışının önemine dikkat çekti.Minik Ömer’e ziyaretAK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak daha önce Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Hematoloji Bölümünde lösemi tedavisi görüp ardından karaciğer nakli ile sağlığına kavuşarak azmin örneği olan 10 yaşındaki Ömer Aksüt’ü de evinde ziyaret ederek, zorlu süreçleri atlatan minik Ömer’in sağlığına kavuşmasının mutluluğunu paylaştı.Anne Aysel Aksüt ile de bir süre sohbet eden Ölmeztoprak, “Ömer’in tedavi sürecinde gösterdiği cesaret ve dirayet, annesi Aysel Aksüt ablamızın sevgi dolu desteğiyle birleşerek hepimize umut oldu. Allah’ın izniyle, Ömer gibi lösemi ve benzeri hastalıklarla mücadele eden diğer evlatlarımızın da aynı dirayet ve kararlılıkla şifa bulmalarını diliyor, bu yolda her daim yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Evlatlarımızın sağlığına kavuşması için gereken her türlü desteği sağlama noktasında inançla çalışmaya devam edeceğiz. Bugün, sağlıklı bir şekilde aramızda görmekten büyük mutluluk duyduğumuz Ömer’in, ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir geleceğe adım adım ilerlemesini, Aysel Aksüt Ablamıza ve kıymetli oğlu Ömer’e sağlıklı ve güzel yarınlar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.