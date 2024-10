AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kale merkezli deprem haberini alır almaz Ankara’daki Genel Kurul çalışmalarını bırakarak Malatya’ya döndü. Malatya’da incelemelerde bulunan Ölmeztoprak , afetin ardından hemen harekete geçildiğini ve hemşehrilerinin yanında olduklarını belirtti.Depremle ilgili açıklamalarda bulunan Ölmeztoprak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ve tüm bakanlıklarımızın koordinasyonuyla hızlı bir şekilde müdahaleler yapıldı. Şehrimizdeki çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’nın Kale ilçesi merkezli deprem haberini alır almaz, Ankara’daki Genel Kurul çalışmalarını bırakarak hızla Malatya’ya döndü. Depremin ardından kentte incelemelerde bulunan Ölmeztoprak, Malatyalı hemşehrilerinin yanında olmak ve gerekli müdahaleleri koordine etmek amacıyla hemen harekete geçtiklerini belirtti.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kale’de meydana gelen depremin ardından yapılan ilk incelemelere ilişkin bilgi vererek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, tüm bakanlıklarımızın koordinasyonu ile deprem sonrası hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. İlk değerlendirmelere göre, Kale merkezli depremde altyapı ve üstyapıda herhangi bir hasar yaşanmamıştır. Elektrik, doğal gaz, su gibi temel hizmetler kesintisiz devam etmektedir. Depremden dolayı herhangi bir yıkım ya da can kaybı yaşanmamıştır. Panik sebebiyle hastaneye kaldırılan iki vatandaşımız dışında herhangi bir yaralanma durumu söz konusu olmamıştır. Yaralılarımızın durumu stabil ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.Ölmeztoprak, depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ekiplerin hızlıca bölgeye intikal ettiğini ve binaların detaylı taramalardan geçirildiğini ifade ederek, şehirdeki çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlık olarak iletildiğini belirtti. Ölmeztoprak, "Sıva çatlaması gibi hafif hasarlar tespit edilen yapılarda gerekli onarım çalışmaları başlatıldı. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte, Kale ilçemizde depremin izlerini silmeye devam edeceğiz" dedi.Depremin ardından hızlı bir şekilde organize edilen Afet Koordinasyon Toplantısı, Kale Hükümet Konağı’nın hafif hasar görmesi nedeniyle binanın bahçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Kaymakamlık, jandarma, emniyet, AFAD, Kızılay ve yerel yöneticiler katıldı. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AFAD Başkanı Okay Memiş ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki güncel durumu değerlendirdiklerini ve hemşehrilerinin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Kale’de meydana gelen bu depremde can kaybı yaşamamış olmamız bizleri rahatlatmakla birlikte, her türlü tedbiri alarak süreci en titiz şekilde yönetiyoruz. Deprem sonrası hasar tespiti için yapılan tüm çalışmalar Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlıklara anında iletiliyor. İlçemizdeki kamu binalarında hafif hasarlar mevcut, ancak bu binaların detaylı kontrolleri yeniden yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır" şeklinde konuştu.Toplantıda ilçedeki genel durum, hasar tespit çalışmaları ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik alınacak önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Hemşehrilerimizin güvenliği ve konforu için her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. Kale’de meydana gelen bu sarsıntı karşısında gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmış, hasar tespiti ve onarım çalışmaları başlatılmıştır" diye konuştu.Afet Koordinasyon Toplantısı’nın ardından AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kale ilçesinde kurulan geçici yardım merkezlerini ziyaret etti. AFAD, Kızılay ve emniyet güçleri tarafından organize edilen merkezlerdeki çalışmaları yerinde inceledi. Ölmeztoprak, "Sahadaki ekiplerimiz gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve güvenliğini sağlamak için tüm ekiplerimizle sahadayız" ifadelerine yer verdi.Ölmeztoprak, sahada yapılan çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve vatandaşların bu süreci en az sorunla atlatmaları için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak, deprem sonrası Malatya’da normalleşme sürecinin hızla başladığını belirterek, “Hemşehrilerimiz, Kale merkezli depremin ardından kısa sürede evlerine ve iş yerlerine dönerek günlük yaşamlarına devam edebiliyorlar. Ancak, tedbiri elden bırakmadan, olası gelişmelere karşı tüm ekiplerimizle hazır bir şekilde beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.Kale’de meydana gelen depremin oluşturduğu panik sonrası şehirde herhangi bir büyük hasar yaşanmamış olsa da, 6 Şubat’ta meydana gelen “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan depremin yaralarının hala sarılmaya çalışıldığını belirten Ölmeztoprak , Malatya’daki yeniden imar ve inşa çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini vurguladı. Ölmeztoprak, "6 Şubat depremi sonrasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan projeler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in desteğiyle aksatılmadan sürüyor. Şehrimizin her köşesinde yeniden inşa ve ihya faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Malatya’mızda her türlü ihtiyacın karşılanması için elimizden geleni yapıyoruz. Şehrimizin geleceği ve vatandaşlarımızın refahı için tüm ekiplerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Allah bizleri bir daha böyle büyük afetlerle sınamasın, şehrimize huzur ve güven versin" diye konuştu.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak , Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret sırasında hastalarla selamlaşıp durumlarıyla yakından ilgilenen Ölmeztoprak depremden etkilenen vatandaşlarla yakından ilgilendi.Ziyarette, belinde kırık oluştuğunu ve ameliyatla alınacak bir vatandaşla da görüşen Ölmeztoprak, evinin istinat duvarının çökmesi sonucu bu durumun meydana geldiğini söyledi. Ayrıca panik nedeniyle tansiyonu düşen yere düşen bazı hastaların röntgeninin çekildiği ve bir gece müşahede altında tutulduğu belirtildi.