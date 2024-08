AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Verimli köyünü ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında köylüler, tarım, altyapı ve sağlık gibi çeşitli konularda yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.Verimli köyünde köylülerle bir araya gelen Çalkın, köylülerin kendisine ilettiği sorunları tek tek not alarak sorunların çözümü için ilgili kurumları harekete geçirdi. Köylülerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Çalkın, kendilerinin hizmetinde olduklarını belirtti.Çalkın, “Köylülerimizle bir araya geldik. Sorunlarını, taleplerini dinledik. Çaylarını içtik, kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerinin her zaman yanındayız. Amacımız Kars’a hizmet etmek, bunun için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.Milletvekili köylerinde görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, “Milletvekilimiz sağ olsun her zaman yanımızda, ne sorunumuz olsa kendisine iletiyoruz. Sorunlarımızı kısa sürede çözüyor. Bizlerle ilgileniyor, bizlere değer veriyor, gerek Kars’ta, gerek Ankara’da çok rahat kendisine ulaşıyoruz. Bizler kendisinden memnunuz. Allah razı olsun” diye konuştular.Milletvekili Adem Çalkın’ın Verimli köyü ziyaretine İl Başkanı Muammer Sancar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Cengiz’de eşlik etti.