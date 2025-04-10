Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli için rüzgar, toz taşınımı ve dolu uyarısında bulundu.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın Elazığ, Adıyaman, Bingöl çevreleri ve Malatya merkez (Yeşilyurt, Battalgazi) ile güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerde (90 km/sa) şeklinde eseceği beklenmektedir. Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmalıdır. Bölgemizde toz taşınımının etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde beklenen yağışlar ile yerel dolu yağışı beklenildiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.