Hakkari’nin Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki kadından dün gece saatlerinden bu yana haber alınamıyor.Edinilen bilgilere göre, eşi İbrahim Keskin’in geçen yıl Katramas Deresi’nde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Felek Keskin’den de de dün geceden bu yana haber alınamıyor. Kayıp kadın için yetkililerden yardım istenildi. Eşinin vefatının ardından yalnız yaşamaya başlayan kadın için AFAD ve itfaiye ekipleri, Katramas Deresi çevresinde arama çalışması başlattı. Derenin yüksek debisi ve engebeli arazi şartları nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülürken, kayıp kadının bulunması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.