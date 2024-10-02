Erzurum’un mani dinamiklerinden ve yüzlerce öğrenci yetiştiren Rahmetli Mehmet Gürgür Hocaefendi adına inşaa edilen Kuran Kursu’nun yapımı sürüyor.Vali Mustafa Çiftçi, yapımı devam etmekte olan Mehmet Gürgür Kuran Kursu inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatı devam eden Kuran Kursu binası, 440 yatak kapasiteli 110 odalı pansiyon, her biri 80 metrekareden oluşan 25 adet derslik, 4-6 yaş grubu için 6 derslik ve oyun sınıfı, 670 kişilik konferans salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, 1400 metrekare kapalı spor salonu ve 1000 kişilik cemaat kapasiteli camiden oluşuyor.Vali Çiftçi’nin Mehmet Gürgür Kuran Kursu inşaat alanındaki incelemesine Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can eşlik etti.