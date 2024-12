Elazığ’ın yaklaşık 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi, sarı ve kızıl tonlarına bürünen yapraklarıyla etkileyici bir manzara sunarken, sokaklarını mesken tutan kediler sevimlilikleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Doğanın ve tarihin buluştuğu Harput, kedilerin insan canlısı tavırlarıyla hem huzurlu hem de keyifli anlar yaşattı.

Elazığ’ın 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Harput Mahallesi, renk cümbüşüne büründü. Sararan ve kızıl tonlara bürünen yapraklarla süslenen tarihi mahalle, doğanın tüm ihtişamını gözler önüne serdi. Doğanın bu görsel şölenine, Harput’un vazgeçilmez müdavimleri olan kedilerin sevimliliği ve sıcaklığı eşlik etti. Tarihi dokusu ve mistik atmosferiyle her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Harput, yaprak dökümünün romantik havasını yaşarken kedileriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kedilerin sevimlilikleri fotoğraf karelerine de yansıdı.

Kedilerin her zaman sevimli olduğunu belirten vatandaşlardan Muhammed Taha Karabulut, ’’Bu dönemlerde kediler de buraya renk katıyor. Mahallede Harput Kalesi var ve burası güzel bir yer. Harput her mevsim çok güzel’’ dedi.