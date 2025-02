Erzurum Ticaret Borsası tarafından organize edilen ve Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ın daveti üzerine Erzurum’da bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve protokol üyelerinin katılımı ile "Coğrafi İşaret Belgesi Takdim Töreni", Coğrafi İşaretler Tescil Süreci ve Tescil Sonrası İşlemler Semineri gerçekleştirildi.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, ETSO Başkanı Saim Özakalın, Sanayi ve Teknoloji İ Müdürü Ender Cihantimur, Kosgeb İl Müdürü Lütfullah Göktaş, Kamu Kurum Kuruluşları ile STK ve Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen program çerçevesinde "Coğrafi İşaretli Ürünler" noktasında Türkiye’de 3. kent olan ve en çok Coğrafi Tescil İşaret Belgesine sahip kurum olan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’a, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı tarafından, Erzurum Patates Boranisi, Erzurum Babaanne Pastası, Erzurum Kuru Kayısı Kaysefesi, Hınıs Köftesi Coğrafi İşaret belge takdiminde bulundu.Başkan Hakan Oral: "Amacımız Şehrimizi Gastronomi Noktasında Türkiye Birincisi Yapmak"Programın açılışında bir konuşma gerçekleştiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "Öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak bizleri onure ederek davetimize icabet ettiler, kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Erzurum Ticaret Borsası olarak göreve geldiğimiz 2018 yılında 8 olan coğrafi işaretli ürün sayımızı bugün itibariyle 60’a çıkarmış bulunuyoruz.Bu gayret hepimizin calışmalarılya gerçekleşti.Amacımız şehrimizi gastronomi noktasında hak ettiği yere,coğrafi işaretli belge sayısı noktasında ise 3"üncülükden,Türkiye Birincisi Yapmak. Insaallah bu noktada çalışmalarımız devam etmekte. Bu çalışmalarımız ile birlikte coğrafi tescilli ürünlerimizin ülke ekonomisine olan katma değerininde önemsenmesi gerekmektedir.Bu anlam Bugun sabah gerçekleştirdiğimiz kahvaltı programımızda da yöresel lezzetlerimizi Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak’a tanıma fırsatı yakaladık. Erzurum Kahvaltısını da hak ettiği noktaya taşımaya kararlıyız" şeklinde konuştu.Başkan Mehmet Sekmen : "Önceliğimiz gastronomi ve turizm şehri olmak"Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise yaptığı konuşmada "Erzurum Ticaret Borsasının şehrimiz adına gerçekleştirdiği Coğrafi İşaretli Ürün çalışanlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamda bugün gerçekleştirilen bu programı da çok önemli buluyorum ve minvalde belediyemiz bünyesinde oluşturulan Gastronomi ve Turizm Müdürlüğümüz ’de Paten ve Marka noktasında çalışmalarına devam ediyorlar. Amacımız şehrimizi hak ettiği noktaya taşıyıp, şehrimizi gastronomi ve turizm kenti yapmaktır" dediVali Mustafa Çiftçi: "Coğrafi işaretli ürünler ile şehrimizin turizm potansiyelini artırabiliriz"Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise programda gerçekleştirdiği konuşmasında, Coğrafi işaretlerin sadece yerel üreticilere katkı sağlamakla kalmayıp Erzurum’un turizm potansiyelini de artıracağını vurgulayarak "Bugün ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinden ilimize gelen turistler, sadece şehrimizi gezmek ya da kayak yapmak için değil; gastronomi lezzetlerimizi tatmak, el emeği ürünlerimizi görmek ve kültürel mirasımızı keşfetmek için de Erzurum’u tercih etmektedir. Coğrafi işaret tesciliyle taçlandırılan ürünlerimiz, şehrimizin turizmdeki yerini güçlendirecek ve Erzurum’un marka değerini artıracaktır." dedi.Durak : "Coğrafi İşaretli Ürün Tescilleri şehir ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor"Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak : Coğrafi İşaretli Ürün Tescilleri şehir ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayarak bu noktada ülkemizin kültürel mirasını ve zenginliğini temsil eden coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve tanıtılması konusunda sorumluluk taşıyoruz. Coğrafi işaretler, sadece birer ticari değer değil, aynı zamanda yörelerimizin tarihini, geleneklerini ve doğasını da yansıtan, yerel kalkınmanın önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarda hak ettikleri değeri bulmalarını sağlamak, kültürel mirasımızı geleceğe taşımanın en önemli adımlarından biridir. AB tescili bu çerçevede ticarileşme ve uluslararası markalaşma hususunda önemli bir adım olduğundan ürünlerimizi AB’de tescil ettirmek için TÜRKPATENT olarak hem başvurular yapıyor hem de başvuru yapmak isteyen tescillerimize uzmanlarımızla teknik destek sağlıyoruz. Erzurum ilimize baktığımızda ise, Ülkemizde yakaladığımız fikri mülkiyet farkındalığı güzide ilimizde de kendini göstermektedir. 2002 yılı öncesi 4 olan patent başvuruları 2002 yılından günümüze 836 marka başvuruları 231 ‘den 4917’ye, tasarım başvuruları 296’ dan 1563’ e yükselmiştir. Aynı zamanda Erzurum İline ait ait 60 adet tescilli coğrafi işaret bulunmaktadır. Bu verilerle 2024 yılında ilimiz, Patent başvurularında Türkiye’de 14. Sırada Doğu Anadolu bölgesinde 14 il arasında 2. sırada Marka başvurularında Türkiye’de 40. Sırada Doğu Anadolu bölgesinde 3. sırada. Tasarım başvurularında Türkiye’de 23. Sırada Doğu Anadolu bölgesinde 1. Sırada, Coğrafi işaret tescil sayısında ise Türkiye’de 3. Olarak büyük başarılara imza atmıştır. ( Gaziantep 107, Konya 82, Erzurum 60, Diyarbakır 58, Malatya 52) ,Bugün ki programımız kapsamında Erzurum Patates Boranisi, Erzurum Babaanne Pastası/Erzurum Pastası, Erzurum Kuyu Kayısı Kaysefesi, Hınıs Köftesinin coğrafi işaretlerini takdim ediyoruz. Yeni tescil olan bu coğrafi işaretlerimizin, üreticilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor ve Türk Patent ve Marka Kurumu olarak, şehrimizin her bir dinamiği ile bir araya geliyor, ilgili konularda fikir alışverişi yapıyoruz. Şehirlerimizde sınai mülkiyet farkındalığının artmasını önemsiyoruz. Kurumumuzun çalışma alanları olan patent, marka, tasarım ve coğrafi işaretler toplumumuzun her kesimini, her kurumumuzu ilgilendiriyor. Bizde iş birliklerimizi artırmak adına bu ziyaretleri önemsiyoruz ve Coğrafi İşaretli Ürünlerin tescili için üstün gayret gösteren ve bu başarının mimarı Borsa Başkanımız Hakan Oral’ı bir kez daha tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.Özakalın: "Coğrafi işaretli ürünlerin dünya pazarına açılması için çalışmalıyız"Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Özakalın, ise coğrafi tescilli ürünlerin Erzurum ekonomisine önemli katkılar sağladığını ve şehrin gastronomi alanında daha da öne çıkması için destek vereceklerini ve bu noktada Erzurum’un tescilli ürünlerin dünya pazarına açılması içinde gereken gayreti hep birlikte göstermeliyiz" dediKonuşmaların ardından ise ,Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak , Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral’a Erzurum Ticaret Borsası tarafından Coğrafi İşaret Belgeleri alınan Patates Boranisi, Erzurum Babaanne Pastası/Erzurum Pastası, Erzurum Kuyu Kayısı Kaysefesi, Hınıs Köftesi’nin tescil belgelerini takdim etti. Ayrıca programın ardından protokol üyeleri Coğrafi İşaret Belgeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Öte yandan Başkan Hakan Oral ise Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Durak’a Erzurum bakır işlemeli ibrik hediye etti.