Muş İl Sağlık Müdürlüğünün ilk yardım eğitmenleri tarafından Malazgirt ilçesinde sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi.Malazgirt’teki 10 farklı kamu kurumundan katılımcılar, iki günlük eğitim sürecinde hayat kurtaran müdahaleleri öğrenme fırsatı buluyor. Muş İl Sağlık Müdürlüğünün ilk yardım eğitmenleri tarafından katılımcılara; kalp krizi, havayolu tıkanıklığı, yaralanma ve kanamalar, bilinç bozuklukları ve bayılma, hasta/yaralı taşıma gibi konularda hem teorik hem de pratik eğitimler verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verileceği belirtildi.