MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle seminer düzenlendi.Malazgirt Sosyal Hizmet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, kadınları KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirerek, haklarını koruma konusunda farkındalık oluşturdu.Malazgirt Aile Destek Merkezinde (ADEM) düzenlenen seminere, Malazgirt Sosyal Hizmet Müdürlüğü personeli Sosyolog Leyla Bozkurt, İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nil Kader Cağaç ve Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli Polis Memuru Uğur Akgün katıldı. Seminerde, usta öğreticiler ve kursiyerlere özellikle "Aile İçi Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele" konularında önemli bilgiler verildi.Seminerde, KADES uygulaması ile kadınların şiddet, zorla evlilik ve diğer olumsuz durumlardan korunma yolları anlatıldı. Ayrıca, ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın da tanıtımı yapıldı.