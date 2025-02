Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliğiyle, Hekimhan İlçesi Kurşunlu Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı.Yapılan projeyle, 3 adet içme suyu deposu inşa edilirken, 20 kilometre uzunluğundaki eski şebeke hattı yenilendi. MASKİ ekipleri, ekonomik ömrünü tamamlamış eski asbest ve PVC boruları, daha sağlam ve dayanıklı PVC ve Polietilen borularla değiştirerek suyun kalitesini artırmayı hedefliyor.Kurşunlu Mahalle Muhtarı Hüseyin Gider, yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Gelengeç, Fatih, Dumlupınar ve Küme Evleri’ndeki su sorunu için yeni bir sistem kurduk. Mahallemizdeki su sorunu artık tamamen çözüme kavuşturulmuş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederim" dedi.AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Salim Akyüz, yapılan altyapı yatırımlarının Hekimhan için önemli olduğunu belirterek, "Kurşunlu Mahallesi’nde gerçekleştirilen altyapı yatırımları, Hekimhan’da büyük bir değişimi simgeliyor. MASKİ ekibine, zorlu şartlara rağmen gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici, altyapı çalışmalarının zorlu hava şartlarında başarıyla tamamlandığını vurguladı. Ekici, "Eksi 7 derecede dahi fedakârca çalışan MASKİ personeline teşekkür ederiz. Hekimhan’a yapılan yatırımlar, ilçemizin geleceği adına önemli bir adımdır" dedi.Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İhsan Sarıtaş, altyapı çalışmalarının Hekimhan’ın her köşesinde devam edeceğini belirterek, "Hekimhan’ın her mahallesinde, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda altyapı yatırımlarına devam edeceğiz. MASKİ ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, "Kurşunlu Mahallesi’ndeki altyapı çalışmaları, şehrin genelinde sürdürülen yatırımların bir parçasıdır. 20 kilometre uzunluğundaki yeni şebeke hattı ve su depoları ile mahalle halkı temiz ve sağlıklı suya daha kolay erişim sağlayacak. Bu tür yatırımlar, her mahallemizde modern yaşam alanları oluşturmak adına hız kesmeden devam edecektir" diye konuştu.