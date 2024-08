Malatya’da 6 Şubat’ta evlerini kaybeden vatandaşlar, TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarına yerleşmeye başladı. Yakında Mahallesi’nde inşa edilen konutlara kura çekimi ile yerleşen depremzede aileler yetkililere teşekkür etti.Asrın felaketinde ağır hasar alan illerin başında yer alan Malatya’da yaralar hızla sarılmaya devam ederken, kentin birçok noktasında TOKİ’nin yaptığı deprem konutları teslim edilmeye başlandı. Şehrin sağlam zeminli bölgelerinde konut üretimi ara vermeden devam ederken şehir merkezinde ilan edilen rezerv alanlarında ise Emlak Konut tarafından çalışmalar sürdürülüyor.Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’nde evleri yıkılan hak sahiplerine ise 2020 yılındaki Elazığ Sivrice depremi sonrası Yakınca Mahallesi’nde yapılan deprem konutlarına geçme imkanı sunuldu. Bu teklifi kabul eden hak sahiplerine ise noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi ile hazırda bulunan TOKİ evleri teslim edildi.Kura çekimine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen ve içerisinde 541 konut ile 22 işyerinin olduğu Yakınca TOKİ Konutlarında ki 200 evin anahtarlarını depremzede ailelere teslim ettiklerini söyledi.Heyecanlı ve duygu dolu anların yaşandığı buluşmada Başkan Geçit, evlerin anahtarlarını hak sahiplerine teslim eden Başkan Geçit, depremzede ailelerin yeni yuvalarına taşınacak olmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Yakınca TOKİ Konutlarının hayata geçmesinde desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve TOKİ Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Geçit, “Belediye olarak ilçemizin farklı noktalarındaki TOKİ Konutları ve Köy Evlerimizin bir an önce tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi için her türlü destek ve katkıyı sunuyoruz. İlçemizde Bakanlık tarafından rezerv yapı alanı olarak ilan edilen bazı mahallelerde konut sayısı yetmiyor, Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli caddesinde bunu gördük, konut sayısının yetmediği rezerv yapı alanlarında evi olup, hak sahibi olan hemşehrilerimize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın talimatı neticesinde Yakınca TOKİ Konutlarından ev imkanı sunuldu. Hak sahibi olan hemşehrilerimiz buraya başvurularını yaptılar. 541 konut ve 22 işyerimizin olduğu Yakınca TOKİ Konutlarımız için yapılan kura çekiminde isimleri çıkan ailelerimize konutlarımızı teslim etmeye başladık. Bugüne kadar 541 konuttan 200’ünün anahtarlarını ailelerimize teslim ederek deprem yaralarının sarılması noktasında ki çalışmalarımıza hız vermiş olduk. Ailelerimiz heyecanlı ve mutlu, bizlerde bu duyguları aynı düzeyde yaşıyoruz. Sağlıklı ve güvenilir konutlarına taşınacak olan tüm ailelerimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim sağlık ve afiyet dolu bir hayat nasip etsin” diye konuştu.Yeni evlerine taşınacak olmanın heyecanını yaşayan depremzede aileler, “Evlerimizi gezdik, çok beğendik, 1,5 yıldır konteynırda kalıyorduk, devletimiz her zaman bizim yanımızda oldu, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Yeşilyurt Belediyemize ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler, Allah razı olsun" diye konuştu.