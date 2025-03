Malatya Valiliği, Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi. Vali Seddar Yavuz, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "86 milyon vatan evladının aynı yöne bakması gerekiyor" dedi.Malatya Valiliği tarafından Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna iftar programı düzenlendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, askeri ve mülki yetkililer, şehit ve gazi dernekleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı."86 milyon aynı yöne bakmalı"Programda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, birlik ve beraberlik mesajı vererek, Türkiye’nin içinden geçtiği zorlu süreçlerde dayanışmanın önemine dikkat çekti. "Bizim Anadolu’daki varlığımızın devamı ancak birlik, beraberlik ve kardeşlik ile mümkündür" diyen Yavuz, tarih boyunca milletin fedakârlık ve cesaretle ayakta kaldığını vurguladı. Vali Yavuz, dünyada süregelen savaşlara, küresel güçlerin ülkeler üzerindeki sömürü politikalarına ve yaşanan insani krizlere değinerek, "Geçtiğimiz yüzyıl büyük acılar, savaşlar, sömürüler ve haksızlıklarla doluydu. Bugün de dünya düzeni değişmiyor, coğrafyalar sömürülüyor, ülkeler işgal ediliyor, kaynaklarına el konuluyor, insanlar katlediliyor. Bütün bunlar, bizlere birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer biz bu topraklarda güçlü ve ayakta kalmak istiyorsak, 86 milyon vatan evladının tek yürek olup aynı istikamete bakması gerekiyor. Ancak bu şekilde güçlü olabilir, geleceğimizi güvence altına alabiliriz" ifadelerini kullandı.Türkiye’nin zorlu coğrafyada varlığını sürdürebilmesi için kardeşlik hukukunun korunması gerektiğini belirten Yavuz, "Cumhuriyetimizin birinci yüzyılını geride bıraktık. Şimdi önümüzdeki yüzyılı ‘diriliş ve kıyam yüzyılı’ olarak görüyoruz. Bu süreçte bizlere düşen, birbirimize kenetlenmek ve Türkiye’yi çok daha güçlü bir konuma taşımaktır" dedi.Şehit ailelerine ve gazilere duyduğu minneti dile getiren Yavuz, konuşmasını, "Sizler bu vatan için en kıymetli varlıklarınızı feda ettiniz. Bizim sizlere minnet borcumuz büyüktür. Artık sizler sadece bir ailenin değil, 86 milyonluk büyük Türkiye ailesinin birer ferdisiniz. Devletimiz her zaman yanınızda olacaktır" diyerek tamamladı."Şehitlerimizin aziz hatırası daima yaşayacak"Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin aziz hatırası milletimizin gönlünde daima yaşayacak. Devletimiz ve milletimiz her zaman sizlerin kıymetini bilecektir" ifadelerini kullandı."Türkiye yüzyılı hedefiyle büyük gir güç olacağız"AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da Türkiye’nin birlik içinde hareket ettiğini vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı hedefimizle büyük bir Türkiye inşa ediyoruz. Bu birlik ve beraberlikle önümüzde hiçbir engel duramaz" diye konuştu.İftar programında şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.