Asrın felaketinin büyük yıkıma yol açtığı Malatya’da rezerv alan ilan edilen bölgelerde inşaatlar hızla yükseliyor. Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe ve Tandoğan mahallelerinde bulunan rezerv alanlarında süren inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 947 konutluk projenin tamamlanması için yoğun bir mesai harcandığını söyledi.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Göztepe ve Tandoğan mahallelerinde yer alan 38 ve 39 numaralı rezerv alanlarını ziyaret ederek inşaat sürecini yerinde değerlendirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen projede, 38 numaralı rezerv alanda 285 konut ve 16 adet dükkân, 39 numaralı rezerv alanda ise 662 konut, 62 dükkân ve bir fırın inşaatı hızla devam ediyor. Başkan Taşkın, inşaat çalışmalarının büyük bir titizlikle ilerlediğini belirterek konteynerlarda kalan hak sahiplerine sabır gösterdikleri için teşekkür etti."Tüm çabamız hemşerilerimizi bir an evvel evlerine kavuşturmak"Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yaptığı açıklamada rezerv alanlardaki inşaat çalışmalarının başladığını belirterek, “Kazılar tamamlandı ve hamdolsun çalışmalar hızla ilerliyor. Şu ana kadar kayda değer bir sorun yaşanmadı. İlkbahar aylarında evlerin yükselmeye başladığını göreceğiz. İhaleler 240 günlük bir süreye göre planlandı, ancak kış şartları çok ağır geçmezse bu süre daha da kısalabilir” ifadelerini kullandı.Başkan Taşkın, rezerv alanlarındaki görevli ekiplerle istişare ederek, sorunların çözümü için sahada her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti. Çalışmaların bölgedeki deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Taşkın, “Buradaki her bir konut, bir ailenin yuvası olacak. Çalışmalarımız ara verilmeden devam edecek. Tüm hemşehrilerimizden biraz daha sabır göstermelerini rica ediyorum.” diyerek bölge halkına umut dolu mesajlar verdi.Battalgazi’nin yeniden inşa sürecinde Göztepe ve Tandoğan mahallelerinde yapımı devam eden rezerv alanları önemli bir aşama kaydetti. Başkan Bayram Taşkın, çalışmaları yerinde inceleyerek hem gelinen noktayı değerlendirdi hem de bölge sakinlerine gelişmeler hakkında bilgi verdi. Taşkın’ın, tamamlanan her projenin vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini vurgulaması, bölgedeki umutları artırdı.