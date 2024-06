Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’ini karşılayan Malatya’da yeni hasat dönemi protokolün katılımı ile başladı. Hasat bayramında konuşan Vali Ersin Yazıcı, bu yıl kuru kayısı rekoltesinin 107 bin ton olduğunu söyledi.‘Güneşin altın yumurtası’ Malatya kayısısında hasat sezonu başladı. Dünya kuru kayısı üretiminde söz sahibi olan Malatya’da Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgeli kayısının dalından 115’den fazla ülkeye ihracat serüveni de başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda il protokolünün katılımı ile ‘Hasat Bayramı’ düzenlendi.Hasat bayramında ilk olarak söz alan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ziraat Odaları Birliği Başkanı Yunus Kılınç, bu yıl şimdiye kadar olmadığı kadar yaş kayısı ihracatının olması olduğunu belirtti. Hacı Haliloğlu kaysısının dünyada artık tanınmış ve rekor kıran bir kayısı türü olduğunu belirten Kılınç, "Hem kuru da hem yaşta üreticilerimizin bu yıl daha bereketli bir verim elde etmesini diliyorum. Şu anda öyle bir noktaya geldik ki eğer tarım teknolojilerini geliştirmez isek eğer tarım teknolojilerini devreye sokmaz isek işçiyle bu yükü kaldırmamız mümkün değil” dedi.Daha sonra konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise artık kayısının sadece Malatya’yı ilgilendiren bir ürün olmaktan çıktığını belirterek, “Gerek bölge ekonomisi, gerekse ülke ekonomisi açısından da çok önemli bir ürün olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz” ifadelerine yer verdi.Dünyanın dört bir yanına yapılan ihracatla Malatya kayısısını insanların damak tatlarıyla buluşturduklarını belirten Özcan, “Bununla beraber de ülke ekonomisine ve bölgeye ve Malatya’ya yaklaşık 3 milyar dolar da gelir sağlamış olduk. Son 3 yılda tahmini rekoltelerde iklim değişikliğinin oluşturduğu olumsuzluklarla beraber de çok önemli bir gerileme yaşadık. Ürünün çok az olması fiyatını artırıyor gibi görünse de ama ürünün az olması pazarlarımızı da kaybetmemize sebep olacak bir tablo çıkarıyor ortaya. Dolayısıyla burada bu yıl özellikle üretim miktarımızın da yüksek olması, önceki yıllara göre bizi çok daha heyecanlandırıyor. Ve bu yönü inşallah şu anda devam eden yaş kayısı ihracatımızda beraber yine 1 Ağustos itibariyle de yeni mahsulle kuru kayısı ihracatımızda dünyanın 110 ülkesi üzerindeki her bölgeye her alana gitmek için oradaki tüketiciye ulaşmak için inşallah gayret edeceğiz. Bu yıl sayın valim Hong Kong’a ve Malezya’ya yaş kayısı gönderiyoruz” şeklinde konuştu.Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar’da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünyada yaklaşık 550 bin ton hektar alanda yaklaşık 4 milyon ton kayısı üretiminin yapıldığını belirterek, Türkiye’nin hem alan hem de üretim miktarı olarak ilk sırada yer aldığını söyledi. Türkiye’deki 16 milyon kayısı ağacının yarısından fazlasının Malatya’da bulunduğunu da belirten Akar, “Bu sayı her yıl giderek artmaktadır. Türkiye kayısı üretim alanının yüzde 62’si, yaş kayısı üretiminin yüzde 38’i, kuru kayısı üretiminin yüzde 85- 95’i ve dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 55’ini Malatya’mız karşılamaktadır” dedi.Programda son olarak söz alan Malatya Valisi Ersin Yazıcı’da Malatya çiftçisinin başta kayısı olmak üzere ürettiği her ürününü Avrupa ve dünya standardında üretmek zorunda olduğunu belirterek, “Büyük oranda da Malatya çiftçimiz bunu başarıyor. Asla ve asla katiyetle bundan bir santim sapmak yok, en iyi kayısıyı biz üreteceğiz. En çok ürettiğimiz kayısı başka bir ülkenin kayısısından kaliteli olmamalı” dedi.Bu yıl 107 bin ton civarında bir rekolte tahmininde bulunduklarını da hatırlatan Vali Yazıcı, “Geçen yıl 77 bin tondu. Bu yıl yaklaşık 30 bin ton daha fazla. Şimdi rekolte çok oldu diye işte geçen yıla göre yüzde 30-40 civarında fazlalık var diye tüccarlarımız yan gelip yatmasın lütfen. Bu işi yapan bu işten ekmek yiyen, para kazanan tüccarlarının da sanayicimizin de bu yıl geçen yılın en az yüzde 25 fazlasına ulaşması için bir hedef verelim buradan” diye konuştu.Konuşmaların ardından Vali Yazıcı ve diğer protokol üyeleri kayısı hasadı yaptı. Toplanan kayısılar kuruması için sergene bırakılırken mevsimlik işçilerin mesaisi de başlamış oldu.Doğanşehir yolu üzerinde gerçekleştirilen hasat bayramına Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ziraat Odaları Birliği Başkanı Yunus Kılınç, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve çiftçiler katıldı.