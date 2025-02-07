Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 131 adet sikke ile çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Olayda ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıtsız yer değiştirilen ve ikinci kişilere satılan tarihi eserlerin yasadışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek için çalışma yaptı.Yeşilyurt ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 131 adet sikke ile 23 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirdi.Operasyonda gözaltına alınan bir kişiye adli işlem yapıldığı bildirildi.