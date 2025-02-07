Malatya’da öğrencisi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4’ü öğrenci 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayrat Sokak üzerinde seyir halinde olan T.D. idaresindeki 44 S 0598 plakalı Mercedes marka öğrencisi servisi ile F.E. yönetimindeki 44 AFJ 432 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kazada servis sürücüsü ile öğrenciler B.D., H.A., K.M. ve Y.S.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.