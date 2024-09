Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası kentteki çalışmaların sürdüğünü belirterek, ağır hasarlı binaları hızla yıkıp yenilerini inşa edeceklerini söyledi. Bunu yaparken kendilerine menfaat sağlamayacaklarını ifade eden Yavuz, “İkinci ve üçüncü şahıslara menfaat sağlamayacağız. Kamu parasına kim elini uzatıyorsa elini kıracağız” dedi.Malatya Valisi Seddar Yavuz, valilik binasında kentteki gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Deprem sonrası sürdürülen çalışmalara değinen Vali Yavuz, “130 bin bağımsız bölümün zarar gördüğü, binlerce enkazın bulunduğu yerlerde siz açık ihale yaparak, 90 gün ihale sürecini bekleyemezsiniz. Bunu beklerseniz şehirler enkaz yığını halinde kalmaya devam eder” şeklinde konuştu.Yasal prosedürlerin işletilmesi durumunda bu şehri 10 yılda ayağa kaldıramayacaklarını belirten Yavuz, “O zaman pazarlık usulü, gerektiğinde doğrudan temin yapılmalı, yapılmasını da doğru buluyoruz. Açık açık söylüyorum. Ben hiçbir şeyin arkasına sığınmıyorum. Eğer siz 90 gün beklerseniz, açık ihale süreci yapayım. 90 gün beklesin, itiraz etsin. Ondan sonraki süreçleri beklerseniz, çok daha beklersiniz. Ondan sonra da “Malatya sahipsiz, bu iş becerilemiyor” dersiniz" ifadelerine yer verdi.Malatya’nın biran önce ayağa kaldırılması için devletin tüm birimlerinin çalıştığını ifade eden Vali Yavuz, şöyle devam etti:“Orta hasardan ağır hasara dönen binalar var. Bu binaları hızlıca yıkacağız. Hızlı yıkıp, hızlı inşa edeceğiz. Ama kendimize menfaat sağlamayacağız, ikinci ve üçüncü şahıslara menfaat sağlamayacağız. Kamu parasına kim elini uzatıyorsa elini kıracağız. Prosedürlere takılmayacağız. Prosedürlere takılırsak bu şehir çok daha bekler. Yıkım benim için önemli. Yıkmadan bu şehri inşa edemeyiz. Direnmekten vazgeçsinler, bir an önce yerleri bize teslim etsinler. Bizde bir an önce şehrin merkezini size teslim edelim. Ticaretini yeni baştan sosyal yaşamın başlamasına herkes müsaade etsin. Yürütmeyi durdurma kararı alarak, binaların yıkılmasını engelleyerek, sonrada “Malatya sahipsiz” diyerek bu sorun çözülmez.”Bu konuda mesajlarının açık ve net olduğunun altını çizen Vali Yavuz, “Müsaade edin Malatya’yı kısa zamanda ayağa kaldıralım. Biz Malatyalılara güveniyoruz. Devletimize çok daha fazla güveniyoruz. Kaynağımız, projemiz, yapacak irade ve gücümüz var. Gelin ele ele tutalım, Malatya’yı bir buçuk yıl sonra her şeyiyle bitirelim. Hiçbir mazeret başarının yerine geçmez. Malatya’nın menfaatlerinde birleşelim. Malatya’nın menfaati hızlı bir şekilde ayağa kalkmasıdır. Çünkü bizim yapacağımız yatırımları Malatyalı gerçekleştiremez. Rezerv alanda ısrar etmemizin sebebi budur. Yoksa bize ekstra maliyet getiren bir iş ama Malatyalılar bu işi gerçekleştiremez. Açık ve gerçekçi olmak lazım” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıkların Malatya’ya özel bir ihtimam gösterdiğine de dikkat çeken Yavuz, ödenek ve imkanda sıkıntının olmadığını belirterek Malatya’yı hep birlikte ayağa kaldıracaklarını söyledi.Kentteki asayiş olaylarıDaha sonra kentteki asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaşan Vali Seddar Yavuz, Ağustos ayında Malatya’da toplam 4 bin 481 asayiş olayının yaşandığını söyledi. Yapılan denetim ve operasyonlara ilişkin de ayrıntılı rakamlar veren Yavuz, “Bu olayların 2 bin 215’i aydınlatıldı. 2 bin 863 kişi hakkında işlem yapıldı ve 347 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, 67 tabanca, bin 94 fişek, 21 kurusıkı tabanca, 70 av tüfeği, 66 kesici alet ve ticaret ele geçirildi. Evden hırsızlık vakalarında 48, iş yerinden hırsızlık vakalarında ise yüzde 26,3 oranında azalma gözlemlendi” dedi.Ağustos ayında 5 ölümlü ve 260 yaralamalı kaza yaşandığını da ifade eden Yavuz, yine geçen ay 275 narkotik olayı meydana geldiğini ve 361 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Bunlardan 28 zanlının tutuklandığını ifade eden Yavuz, “Ele geçirilen uyuşturucular arasında 268 gram metamfetamin, 11 bin 482 adet sentetik hap, 52 bin 345 gram esrar ve 46 gram kokain bulunuyor. Ayrıca, 31 kaçakçılık olayı kapsamında 495,480 sigara, 225 sigara sarma kâğıdı, 584,548 kilogram tütün, 29 kaçak cep telefonu, 28 elektronik sigara, 2 tarihi eser ve 10 altın sikke ele geçirildi” şeklinde konuştu.Yavuz, sosyal medyada yürütülen denetimler sonucunda 9 operasyon gerçekleştirildiğini ve 17 kişinin tutuklandığını da belirtirken düzensiz göçmenlere yönelik ise 351 kişinin yakalandığını ve geri gönderme işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.Uyuşturucu ile mücadele ve çocukların korunması konusuna da özel önem verildiğini dile getiren Vali Yavuz, terör örgütleriyle mücadelenin de amansız bir şekilde devam edeceğini ifade etti. PKK, FETÖ, DAEŞ ve DHKP-C gibi terör örgütlerle ilgili yürütülen çalışmaların süreceğini ifade eden Yavuz, organize suçlarda ise iki operasyon gerçekleştirildiğini ve 2 şüphelinin gözaltına alındığını dile getirdi.