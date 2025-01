Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Malatya Şehitliği’nde kabirlerin bakım ve temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Şehitlikte her gün rutin temizlik yapılırken kabirler gül suyu ile siliniyor ve yaz mevsiminde çiçeklerle süsleniyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Malatya Şehitliği’nde kabirlerin bakım ve temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Yaka Mahallesi Şehir Mezarlığı içinde bulunan şehitlikte, 24 saat boyunca Kur’an-ı Kerim okunuyor. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen belediye ekiplerinin çalışmaları, aileler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.2011 yılında Diyarbakır’da şehit olan oğlunun kabrini sık sık ziyaret ettiğini belirten Şehit Annesi Perize Çakır, “Her geldiğimde şehitlik düzenli ve bakımlı oluyor. Çiçekler ekilmiş, temizlik yapılmış halde görüyorum. Bu hizmeti sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.Şehit Yakını Şadiye Özdemir, her Cuma şehitliğe ziyarete geldiklerini ifade ederek, “Teyzemin eşi Mardin’de şehit oldu. Şehitlik her zaman tertemiz ve bakımlı. Bunun yanı sıra bizimle yakından ilgileniyorlar. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” diye konuştu.Pençe-Kilit Operasyonu’nda 2022 yılında şehit olan oğlunun kabrini sık sık ziyaret ettiğini belirten Şehit Babası Niyazi Erkuş ise, “Şehitlik her zaman temiz ve düzenli. Burhan kardeşimiz bu konuda çok titiz çalışıyor. Her geldiğimizde bu özveriyi görüyoruz” ifadelerini kullandı.“Şehitlerimize hizmet bizim boynumuzun borcudur”Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı personeli Burhan Erol, şehitlikteki bakım çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdüklerini söyledi. Kabirlerin günlük temizliğini gerçekleştirdiğini belirten Erol, “Kabirleri yıkıyor, gül suyu ile siliyorum. Yazın çiçeklerle süslüyor, bayrakların yenilenmesini sağlıyorum. Şehit aileleri, kabirleri temiz ve düzenli gördüklerinde mutlu oluyor. Bizim için şehitlere hizmet etmek bir onurdur. Rabbim bu şerefi nasip ettiği için hamd ediyorum” dedi.Erol, uzakta yaşayan şehit ailelerine de destek sunduklarını belirterek, “Ziyarete gelemeyen ailelere kabirlerin fotoğraf ve videolarını gönderiyoruz. Şehitlerimizin hatıratını yaşatmak için her detaya dikkat ediyoruz” diye konuştu.