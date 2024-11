Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, kış aylarına girilmesiyle birlikte vatandaşlara baca temizliği ve kombi bakımı konusunda uyarıda bulunuldu.Her yıl yapılan baca temizliği uyarılarına rağmen düzenli olarak temizliği yapılmayan bacaların ve kombi bakımlarının can ve mal kaybına neden olduğunu ve yangınlara davetiye çıkardığını belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer Çoban, 2024 yılında 28 baca yangının meydana geldiğini söyledi.Vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermelerini isteyen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer Çoban, “ Baca yangınlarının evlerimize ve işyerlerimize sirayet edip, mal kaybına ve hatta bazen can kayıplarına sebep olduğunu görüyoruz. Bu durumun önüne geçebilmemizin en önemli yolu baca temizliğine dikkat etmemizdir. Kış hazırlıklarının yapıldığı bu dönemlerde sobaların kurulduğunu görüyoruz. Kış hazırlığı yapan vatandaşlarımızın, soba kurmadan önce baca temizliğini yapmasını istiyoruz. Baca temizliklerinde öncelikle kuru baca veya kuru yakıt dediğimiz yakıt kullanımında dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bu hususlar boruların 2 ayda bir, bacaların ise 3 ayda bir temizlenmesi gerektiğidir. Aksi takdirde ters esen rüzgarlarla çıkan zehirli gazlar vatandaşlarımızın can ve mal kaybına sebebiyet vermektedir” dedi.Geçmişin ve geleceğin kül olmaması adına vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Çoban, “Bir kıvılcımla bütün geçmişimizi ve geleceğimizi yakmış ve bir anda kaybetmiş oluruz. Soba kurma işlemlerinde mümkün olduğunca ikiden fazla soba borusu kullanmamaya gayret edelim. Çatılarımızda, bacaya yakın olan alanlarda odun, kömür ve mutfak tüpü gibi malzemeleri bulundurmayalım” dedi.Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara da seslenen Çoban, “Konteyner kentlerde yaşayan birçok vatandaşımız elektrikli sobalar ve klimalarla ısınma sağlıyor. Bu durumdan dolayı daha dikkatli olmalılar. Eğer gündüz işe gidip konteynerde kalmıyorlarsa kesinlikle elektrikli ocaklarını ve klimalarını açık bırakıp konteynerleri terk etmemeliler. Bu alanların ayarlarına ve elektrik tesisatına muhakkak bakalım. Vatandaşlarımız eğer herhangi bir risk görüyorsa, hemen yetkilerle görüşerek hataların düzeltilmesini sağlasınlar” diye konuştu.