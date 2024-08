Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, 21 günlük bakıma alınan Beylerderesi Viyadüğünün şehrin girişinde trafik çilesine dönüştüğünü ifade ederek, “Viyadüğün bakıma alınması gerekiyor ama çok yanlış bir dönemde yapılıyor” dedi.Malatya’nın Batı girişinde Beylerderesinde bulunan Turgut Özal Viyadüğü’nün 21 günlük bakıma alınması ve trafiğin tek şeride düşürülmesi trafik yoğunluğuna neden oluyor. Organize Sanayi Bölgelerindeki servislerin giriş ve çıkış saatlerinin de eklenmesi ile zaman zaman durma noktasına gelen köprüdeki trafik sürücüleri çileden çıkartıyor. Bölgede inceleme yapan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ise burada çalışanlardan bilgiler alarak açıklamalarda bulundu.Viyadüğün yanlış bir zamanda bakıma alınmasına tepki gösteren Karademir, “Yaklaşık olarak 3 aydır kapalı olan okullar, tatile gitmiş olan vatandaşlarımız, köyünde bahçesinde olan insanlarımızın şehre dönüş arifesinde iken köprüyü 20 gün bakıma almak acaba kimin fikriydi. Bunu merak ediyoruz? Bu köprü Doğunun Batıya, Batının Doğuya açıldığı köprüdür. Hem şehrimizden geçen hem de şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza bu çileyi reva gören kimlerdir soruyoruz? Şehrimizin depremden sonra yeterince derdi varken bir de bu çileyi bizlere yaşatan kimlerdir? Bizler şunu istiyoruz. Bu köprünün bakıma alınması gerekiyor ama zamanlamasının çok yanlış bir dönemde başlatıldığını ve bura da ki çalışmanın 4-5 kişiyle değil 30 kişiyle veya 3-4 ekiple bu köprünün hızlı bir şekilde 1 haftada bitirilmesini ve ulaşıma açılmasını istiyoruz” dedi.420 metrelik uzunluğunda bir viyadüğünün bakımının 21 gün sürmeyeceğini ileri süren Karademir, “Olası büyük bir afette bu köprünün alternatifi olmalıdır. Eski Beylerderesi yolu aktif olmalıdır. Ayrıca buraya çok acil 2. köprünün yapılması elzemdir. İkizce’de binlerce TOKİ konutu yapılıyor. Yarın buralara yerleşecek hemşerilerimiz nasıl ulaşım sağlayacak. Organize sanayi bölgesinin işçi çıkışında zaten trafik yoğunluğu çözülmedi. Bugün bir hastası olan vatandaşın veya ambulansın 3 saatte karşıya geçecek olması 21. yüzyılda bu şehrin ayıbıdır” ifadelerine yer verdi.Bölgeye çok acil ikinci bir viyadüğün yapılması gerektiğinin altını çizen Karademir, “25 yıldır bitmeyen kuzey çevreyolu acil bitirilmelidir. Şehrimizin seçilmiş tüm milletvekilleri ve belediye başkanlarına sesleniyoruz. Bu köprü Malatya’ya yakışmıyor. Bu şehrin sahipleri bizleriz. Vekaletimizi de sizlere verdik, lütfen artık bu şehrin halkına çile çektirmeyin. Bu şehrin imajını zedeleyecek adımlara izin vermeyin. Bu şehrin vizyonunu yükseltmek için gerekli tedbirleri alın. Bizler sizlere destek için varız, iyi şeyler yapın, güzel şeyler yapın. Malatya yeniden ayağa kalksın. Bu şehir iyi yönetilmiyor. Lütfen istişare ile hareket edin. Bu şehir bunları hakketmiyor. Bizler bu şehrin sesiyiz, yanlışa yanlış, doğruya doğru demeye devam edip güzel ve şehrimiz için yapılan her işi desteleyeceğimizi, haksızlığın karşısında olup vatandaşımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz. Unutmalıyım ki her zaman söylediğimiz tek şey var. Bu şehri birlik ve beraberlik ayağa kaldırır. Herkesi, her STK’yı ortak akıl ve istişareye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.