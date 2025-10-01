Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar iş birliğiyle KOBİ’lere yönelik Nefes Kredisi tekrar başlıyor.

Başvuruların 2 Ekim 2025 tarihinde açılacağını ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, bir firmanın azami 1,5 milyon TL’ye kadar kredi kullanabileceğini, kredi hacminin toplam büyüklüğü ise 25 milyar TL olduğunu dile getiren Alan açıklamasında şu görüşlere yer verdi:"Odamıza kayıtlı KOBİ üyelerimiz 2 Ekim 2025 tarihinden itibaren kredi başvurusu yapabilecekler. Nefes Kredisi kapsamında bir firmanın azami 1,5 milyon TL’ye kadar kredi kullanabileceğini, kredi hacminin toplam büyüklüğü ise 25 milyar TL olacak.

Krediler, ilk 6 ayı anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli, kredi 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak. Başvurular; Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapılabilecek."

Ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasında kritik rol oynayan KOBİ’lere uygun şartlarda finansman imkânı tekrar sunmak adına önemli bir adım atan TOBB Başkanı Sn. Rifat Hicarcıklıoğlu'na teşekkür ettiklerini ifade eden Başkan Alan, TOBB ve Elazığ TSO olarak her zaman ve zeminde reel sektörün yanında olmaya devam edeceklerini dile getirerek finansa ulaşmada birtakım zorluklar çeken iş dünyası için tekrar başlatılan Nefes kredisinin işletmelere hayırlı olması dileğinde bulundu.