Canbay, yaptığı açıklamada adaylığını “büyük bir sorumluluk” olarak gördüğünü belirterek, “Ekibimizi kurduk ve yeni projelerle yola çıktık. İnşallah arıcılık camiasının sorunlarını çözmek, üreticilerimizin haklarını daha güçlü savunmak için bu göreve talip olduk” dedi.

“SEKTÖRÜN SORUNLARINA HAKİMİZ”

40 yılı aşkın süredir sektörün içerisinde olduklarını ve sektörün sorunlarına hakim olduklarını ifade eden Canbay, “Bu sorunların çözümü noktasında iddialı projelerimizle bu yola girdik. En önemli hedeflerimizden biri Türkiye’de arıcılığın görünürlülüğünü artırmak. Eğer nasip olursa arıcılığı ülkede en üst noktaya taşımanın gayretinde olacağız” dedi.

“BİRLİK VE DAYANIŞMAYLA DAHA GÜÇLÜ BİR CAMİA”

Fırat Canbay, arıcılık sektörünün Türkiye tarımı ve ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “İnanıyorum ki; birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akıl ve dayanışmayla hareket ederek daha güçlü, daha üretken ve daha saygın bir arıcılık camiası inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.

“ARICILIĞIN EKONOMİDEKİ ROLÜNÜ ARTIRACAĞIZ”

Hedeflerinin arıcılığın ülke ekonomisindeki ve tarımsal üretimdeki önemini daha da artırmak olduğunu söyleyen Canbay, “Yetiştiricilerimizin emeğinin karşılığını alabileceği, sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için projeler geliştireceğiz. Bu süreçte tüm üreticilerimizin desteğini bekliyorum” dedi.

“RABBİM BİZLERİ MAHCUP ETMESİN”

Göreve gelirlerse sektöre yeni bir vizyon kazandıracaklarını ifade eden Canbay, “Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin, birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin” diyerek açıklamasını tamamladı.