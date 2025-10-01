Ziyarette, milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca çalışan itfaiye teşkilatının İtfaiye Haftası kutlandı. İtfaiyecilerle görevleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri üzerine samimi bir fikir alışverişinde bulunuldu.

Saadet Partisi İl Başkanı Yunus Emre YÜKSEL, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kamu hizmeti yapan her kurumun yanında olduklarını, emeklerinin takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Saadet Partisi Genel Merkezi'nin hazırladığı; itfaiye çalışanlarının sorunlarını ve Saadet Partimizin çözüm önerilerini içeren bir dosya, İtfaiye Müdürlüğü’ne sunuldu.

Saadet Partisi, Milli Görüş anlayışı gereği; kamusal hizmetlerin en adil ve en hakkaniyetli şekilde yürütülmesini, toplumun her kesiminin huzur ve güven içinde yaşamasını, inancımızın emrettiği gibi adaletin ve dayanışmanın tesis edilmesini esas almaktadır. denildi.