Kızılay Kars Şubesi Olağan Genel Kurulu Kars’ta Kızılay’a ait yerleşkede gerçekleştirildi.Kızılay delegelerinin oy kullandığı Olağan Genel Kurulda, geçerli oyların tamamını alan Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kübra Hüryurt, Kızılay Kars Şube Başkanı seçildi.Kübra Hüryurt, 157 yıllık Kızılay tarihinin Kars’taki ilk kadın başkanı olarak da tarihe geçti. Kızılay Kars Şubesi yerleşkesinde gerçekleşen olağan genel kurulda tek listeyle seçime giren Kübra Hüryurt, "Kızılay, sadece bir yardım kuruluşu değil, bu ülkenin vicdanıdır! Kriz anlarında umut, zor zamanlarda güven ve her daim iyiliğin en güçlü temsilcisidir. İşte bu sorumluluğun bilinciyle, Kızılay’ın misyonunu daha da ileriye taşımak için buradayız" dedi.Genel kurulda konuşan Kübra Hüryurt sözlerini şöyle sürdürdü:"Kızılay’ın 157 yıllık köklü geçmişini gururla taşırken, geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek istiyoruz. Bugüne kadar yapılan güzel işleri daha da ileriye götürmek istiyoruz. Önümüzde büyük hedefler var. Bizler, sadece kriz anlarında değil, her zaman ve her şartta insanların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bizler, Kızılay’ın asil ruhunu yaşatan bir nesiliz. Burada bulunmamızın tek sebebi, insanlığa hizmet etmek ve mazlumun, muhtacın, düşkünün yanında olmaktır. Sizlerin desteğiyle, Kızılay’ı daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum".Kızılay Kars Şube Başkanlığı’nı Sıddık Demir’den devralan Kübra Hüryurt, Demir’e Türk Kızılayı’na sunmuş olduğu değerli katkılardan dolayı plaket takdim etti. Kübra Hüryurt başkanlığındaki Kızılay Kars Şubesi Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Yücel Yücel, Coşkun Fahrioğlu, Müjgan Cengiz, Onur İbrahimoğlu, Metin İrenci, Sevilay Sel, Uğur Aydın, Pelin Günerhan, Sibel Polat, Alişan Ekinci".