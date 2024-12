Elazığ’da bir kişi yanlışlıkla ezdiği kırkayağın içinden çıkan at kılı solucanını görünce neye uğradığın şaşırdı.Olay, Alacakaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, yanlışlıkla yerde bulunan kırkayağı ezdi. Daha sonra kırkayağın içinden solucana benzer bir canlının çıktığını gören vatandaş, hayrete düştü. At kılı solucanı ilerleyerek kendini ezilen böcekten ayırmaya çalışırken o anları vatandaş cep telefonu ile kaydetti.Vatandaş internetten yaptığı araştırmada canlı türünün at kılı solucanı olduğunu öğrendiğini belirterek bu durumla ilk defa karşılaştığını söyledi.