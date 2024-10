Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, meme kanseri ve bu hastalıkta erken tanıya dikkati çekmek amacıyla hastaneye gidemeyen köylerdeki kadınlara ulaşmak amacıyla çalışmalarına devam ediyorErzurum’un Pasinler ilçesi Altınbaşak köyünde yaşayan kadınlara meme kanseri konusunda bilinçlendirme çalışması ve erken tanı muayenesi yapıldı.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay ile kırsala giden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, hemcinslerine meme kanserinde erken tanının önemini anlatıyor.Altınbaşak Sağlık Evinde toplanan kadınlar, erken tanı konusunda bilinçlendirilerek, kanser taramasından geçirildi.Programda yaklaşık 100 kadın muayene edildi, Bazı kadınlar ise ileri tetkik için hastaneye yönlendirildi.Ayrıca kadınlar eğitim alırken, çocukları da palyaçolar eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.Prof. Dr. Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada kadınlara, kendilerini muayene etme yöntemlerini öğretip onları kanser hakkında bilgilendirdiklerini söyledi.Erken tanı ile kadınların tedavilerinin kolaylaştığını ifade eden Akçay, "Bu toplantılarla 40 yaşından sonra her kadın yılda 1 defa mamografi çekilmesi gerektiğini öğreniyor. Çok erken tanılarımız var, yani kanser hiç ele gelmeden, şişlik yapmadan mamografiyle çok çok erken dönemde tanı koyulan hasta oranları artıyor. Kadınlardaki kanserlerin yüzde 30’nu yani 3’te birini meme kanseri oluşturuyor. Dünyada 8 kadından biri bu hastalığa yakalanıyor. Erken teşhis ve uygun tedaviyle tamamen kadınlarımızın meme kanserinden kurtulma şansı var’’ dedi.Dünyada her yıl 1 milyon kadına meme kanseri tanısı konulduğunu, Türkiye’de ise bu sayının her yıl 17 ila 25 bin şeklinde görüldüğünü aktaran Akçay, "Ölüm oranları açısından ise akciğer kanserinden sonra meme kanseri ikinci sırada. 20 yaşından sonra her kadının adet döneminin bitimindeki günlerde memelerini muayene etmelerini, 20-40 yaş arası 3 yılda 1, 40 yaşından sonra ise her yıl meme muayenesi ve mamografi öneriyoruz." diye konuştu.Akçay, kadınların memelerinde sertlik, meme başının içeri çekilmesi, meme başı akıntısı gibi durumlarda mutlaka genel cerraha başvurmalarını istedi.Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu ise hizmeti kadınların ayaklarına götürdüklerini belirterek, "Daha önce Tortum’un Pehlivanlı Beldesinde çalışma gerçekleştirdik. Meme kanseri günümüzdeki en büyük problem, o nedenle hastaneye gidemeyen hanımlara özenle muayene ve erken tanı imkanı sağlıyoruz. Bize bu imkânı sağlayan Sekmen başkanımıza ve Müfide hocamıza teşekkür ederiz." diye konuştu.Muayene ve taraması yapılan kadınlar, meme kanserine yönelik gerekli bilgiyi edindiklerini ifade ederek, hizmeti ayaklarına kadar getirenlere teşekkür etti.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akçay ve Kadın Meclisi üyeleri Pasinler Belediye Başkan Yardımcısı Birol Çelik’i ziyaret ederek, yapılan tarama hakkında bilgi verdiler.Öte Sağlık Şube Müdürü Funda Filiz Kocamangil’in yönetimindeki sağlık ekipleri, Altınbaşak Köyünde bulunan 160 öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması yaptı.