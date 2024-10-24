Kars’ta kazlar havaların soğumasıyla birlikte kesim öncesi et ve yağ tutması amacıyla besiye alındı.Türkiye’nin kaz yetiştiriciliğinde en önemli illerden birisi olan Kars’ta kış mevsiminde kesimi yapılacak kazlar besiye alınırken, kaz yetiştiricileri kesim öncesi kazlarını su geçen arazilerde otlatıyor.Kars’ta ilkbaharda yumurtadan çıkan ve meralarda büyüyen kazlar, kış mevsimi öncesi havaların soğumasıyla birlikte kesime hazırlanıyor. Ekim ayının sonu Kasım ayının ortalarına doğru et ve yağ tutması amacıyla yaklaşık 1 ay boyunca yalnızca arpa yedirilerek ve günde 3 kez derelerde yüzdürülerek beslenen kazlar, kesime hazırlanıyor.Yaklaşık 7 aylık bir emeğin ardından yetiştirilen kazlar, kar yedikten sonra kesiliyor. Lezzetini soğutan ve kardan alan kazlar, kış sofralarında da yerini alıyor.Yaklaşık 4-5 kilo gelen kazlar, bu kış sofralara da pahalı gelecek. 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında satışa sunulacak olan kazlar, Kasım ayının 15’inde kesilerek kurutulacak.