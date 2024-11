Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Öğretmenlerin yaşamda çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Tanfer, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında bu kutsal mesleğin önemine işaret etti.Başkan Tanfer, önemli bir görev üstlenen öğretmenlerin bir gün değil, her gün hatırlanması, önemsenmesi gerektiğini ifade ederek şu ifadelere yer verdi: “Öğretmenlerimiz, çocukluk yıllarımızdan olgunluk çağlarımıza kadar sürekli yanımızda olan, bizlerin daha eğitimli, donanımlı, nitelikli birer insan olmamız için çalışan, çırpınan değerlerimizdir. Yaşamamızda yerleri dolmayacak kadar büyük, etkisi derin ve görevi önemlidir. Bu nedenle öğretmenlerimiz saygıyı ve sevgiyi fazlasıyla hak etmektedir. Elleri öpülesi insanlardan birisi de öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizi yılda bir gün değil, her gün önemsemeli, gereken ihtimamı ve saygıyı onlara göstermeliyiz. İnsan yetiştirmenin ulviyetini kavramalı ve onlara yardımcı olmalıyız.Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milli kültür ve medeniyet değerlerimiz ışığında ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği “Çağdaş Uygarlıkların Üzerine Çıkma” hedefi doğrultusunda, çağın gereklerine göre kendilerini donatarak evlatlarımıza güzel bir gelecek sağlamak için çalışan öğretmenlerimiz; Milletimizin istikbalinin en değerli mimarlarıdır.Eğitimin temel amacı yetişmekte olan çocuklarımızın ve gençlerimizin topluma sağlıklı ve verimli bir şekilde uyum sağlamalarına yardım etmektedir. Ülkemizin en ücra köşelerine kadar mesleklerini ifa ederken vatanımıza, milletimize ve devletimize sevdalı, fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve toplumumuza faydalı bireyler yetiştiren eğitmenlerimiz hiç şüphesiz her türlü takdiri hak etmektedirler. İstikbalimizin mimarı, fedakârlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimize minnettarız. Bu anlamda geleceğimiz olan gençlerimiz, yavrularımız özverili, gayretli ve bilgili öğretmenlerimizin elinde yetişirken, bir ülkenin en büyük sermayesi olan insan, o ülkenin geleceği için en sağlam temeli oluşturur.Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştiren her türlü şartlarda kutsal görevlerini, büyük bir özveriyle yerine getiren değerli eğitmenlerimizi sevgiyle, saygıyla, minnetle selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Başta görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum.”